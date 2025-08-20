Ведущий Дмитрий Губерниев откроет спорткомплекс «Факел» в Ноябрьске

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев примет участие в открытии спортивного комплекса «Факел» в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Факел» откроется сегодня, 20 августа.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев станет ведущим мероприятия, а также выступит вместе со своей музыкальной группой Guber Band. «А знаете, где я, ребята? Я на Ямале, в прекрасном городе Ноябрьске. Мы открываем большой прекрасный дворец, который называется "Факел"»,— объявил он.

Господин Губерниев ранее уже принимал участие в спортивных событиях, которые проходили в Уральском федеральном округе (УрФО): например, в июле он комментировал горный марафон «Конжак» в Свердловской области, участниками которого стали более 1,5 тыс. человек.

Ирина Пичурина