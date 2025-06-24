Более 1,5 тыс. человек примут участие в марафоне «Конжак» в Свердловской области

Участниками горного марафона «Конжак-2025» станут более 1,5 тыс. человек. Он состоится 5 июля на севере Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гора Конжаковский Камень

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Гора Конжаковский Камень

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В этом году горный марафон «Конжак» пройдет в Свердловской области в 28-й раз. Участники забега преодолеют 42 км по горно-таежной местности, включая подъем на высшую точку региона — гору Конжаковский Камень.

Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно в первую субботу июля возле города Карпинск. Первый марафон состоялся в 1996 году, в нем приняли участие 14 человек. В 2012 году дистанцию марафона «Конжак» преодолели рекордные 1297 человек. По данным организаторов, уникальная местность и экстремальные условия подъема до высшей точки дистанции (1569 м над уровнем моря) превратили его в самый массовый из всех 60 марафонов России.

С этого года спортсменам, участвовавшим в марафоне 15 раз и более, будут вручать нагрудный знак «Почетный конжаковец». В марафоне примет участие восьмикратный победитель Евгений Марков, установивший в 2018 году рекорд трассы (2:55:08).

Призовой фонд марафона составит 2 млн руб. «В этом году десять самых быстрых мужчин и десять женщин в абсолютном зачете ждут достойные награды за преодоление непростой дистанции. Обладатели первого места получат по 300 тыс., второго — по 200 тыс., третьего — 100 тыс. руб.»,— рассказал управляющий Северным округом Александр Вервейн.

Кроме того, впервые пройдут соревнования среди спортивных команд территорий Северного управленческого округа, победитель получит переходящий кубок и 150 тыс. руб. Комментировать событие будет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Полина Щуцкая