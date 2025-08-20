Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мост через Свирь у Лодейного Поля снова разведут для прохода судна 20 августа

В среду, 20 августа, в Ленинградской области состоится внеплановая разводка железнодорожно-автомобильного моста через реку Свирь у Лодейного Поля. Переправа на 236-м километре трассы Р-21 «Кола» окажется недоступна для автомобилистов с 12:50 до 15:00, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Фото: Пресс-служба ОЖД

Фото: Пресс-служба ОЖД

Как уточнили в ОЖД, разводка моста через Свирь необходима для пропуска по реке негабаритного судна. Водителей попросили планировать свой маршрут заранее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в последний раз мост через реку Свирь у Лодейного поля разводили днем 13 августа.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все