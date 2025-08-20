Сельхозпроизводители снизили отгрузки картофеля на 22%

За июль отгрузки картофеля сельхозорганизациями России составили 123,5 тыс. тонн, следует из данных Росстата. В годовом выражении значение сократилось на 22,3%. За январь—июль снижение достигло 28,5%, до 1,24 млн тонн. Июль — первый месяц активной уборки нового урожая. Этот сезон, по словам руководителя Картофельного союза Татьяны Губиной, длится с конца июня по конец октября.

Сокращение отгрузки картофеля происходит из-за снижения посевных площадей под культуру. По данным Росстата, в этом году их совокупный объем по итогам весенней кампании в хозяйствах всех категорий составил 986 тыс. га, на 2,3% меньше год к году. Хотя госпожа Губина называет текущее состояние посадок хорошим: оно позволяет предположить, что сбор будет на 30% выше прошлогоднего за счет повышения урожайности и «картофельной погоды».

Если негативный тренд все же сохранится, то 2025 год станет уже вторым проблемным для российского рынка картофеля. В 2024 году посевные площади под культуру, по информации Росстата, сократились на 6,1% год к году, до 1,01 млн га. В результате урожай снизился на 11,9% и составил 17,8 млн тонн. Это привело к резкому росту цен.

Сейчас ситуация стабилизировалась. По данным Ntech, по итогам прошлой недели картофель в рознице стоил 54,3 руб. за 1 кг. За семь он подешевел на 11%, год к году — подорожал на 4%. По данным «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», средняя стоимость купленного 1 кг картофеля в рознице в августе составила 73 руб., что на 20% меньше пикового значению мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Картошкин труд».