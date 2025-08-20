Власти намерены отказаться от продолжения углубления Волго-Каспийского канала

Правительство планирует отказаться от продолжения углубления Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) с 4,2 до 4,5 м. Об этом сообщил “Ъ” источник, знакомый с содержанием письма вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 31 июля.

Фото: Кузьмин Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Волго-Каспийский канал

Дноуглубительные работы в канале длиной 188 км — часть проекта развития международного транспортного коридора «Север—Юг». Объем работ составил 10,2 млн куб. м в 2023-м и 6,8 млн куб. м в 2024 году. Проходная осадка судов на канале 4,5 м формально была обеспечена. В навигацию 2025 года на работах, поддерживающих проходную осадку на этом уровне, планировалось задействовать восемь земснарядов.

Как рассказал источник “Ъ”, в 2023 году на работы по дноуглублению на ВКМСК было потрачено 4,08 млрд руб., в том числе 2,08 млрд руб. из бюджета и 2 млрд руб. из средств «Росморпорта». В 2024 году израсходовано 3,51 млрд руб. средств «Росморпорта», в 2025 году его затраты должны составить 3,53 млрд руб.

Однако за последние два года критическое понижение уровня Каспийского моря привело к необходимости увеличения объема извлекаемого донного грунта и, как следствие, стоимости дноуглубительных работ, уточнил собеседник “Ъ”. По его данным, сейчас «Росморпорт» испытывает дефицит средств на финансирование дноуглубления.

