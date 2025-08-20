Финансирование село на мель

Правительство предлагает отказаться от идеи продолжения углубления Волго-Каспийского морского судоходного канала для поддержания проходной осадки судов на уровне 4,5 м. Причины — в растущей дороговизне работ при скудности поступлений; обмелении Каспия, требующем дополнительных инвестиций уже на других участках; и незначительности доли заходов судов с осадкой 4,2–4,5 м в порты Астрахань и Оля. Участники рынка считают, что от дноуглубления все же была бы польза, поскольку сейчас суда идут с неполной загрузкой, а перспективы роста грузооборота есть: в частности, Иран планирует увеличить закупки российской пшеницы через каспийские порты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Правительство планирует отказаться от продолжения углубления Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) с 4,2 до 4,5 м. Об этом “Ъ” рассказал источник, знакомый с содержанием письма вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 31 июля.

Дноуглубительные работы в канале длиной 188 км — часть проекта развития международного транспортного коридора «Север—Юг». Объем работ составил 10,2 млн кубометров в 2023-м и 6,8 млн кубометров в 2024 году. Проходная осадка судов на канале 4,5 м формально была обеспечена. В навигацию 2025 года, сообщал Минтранс, на работах, поддерживающих проходную осадку на этом уровне, планировалось задействовать восемь земснарядов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как рассказывает источник “Ъ” на основании информации в письме, в 2023 году на работы по дноуглублению на ВКМСК было потрачено 4,08 млрд руб., в том числе 2,08 млрд руб. из бюджета и 2 млрд руб. из средств «Росморпорта». В 2024 году израсходовано 3,51 млрд руб. средств «Росморпорта», в 2025 году его затраты должны составить 3,53 млрд руб.

За последние два года критическое понижение уровня Каспийского моря, что подтверждается информацией Минприроды, привело к необходимости увеличения объема извлекаемого донного грунта и, как следствие, стоимости дноуглубительных работ, излагает источник “Ъ”, знакомый с содержанием письма. По его данным, сейчас «Росморпорт» испытывает дефицит средств на финансирование дноуглубления, а канальный сбор в 2024 году составил лишь 310 млн руб. По словам источника “Ъ”, в письме говорится, что обмеление Каспийского моря привело к образованию глубин 4,3–4,4 м ниже южной границы канала со стороны Каспийского моря протяженностью 20 км и расширению границ морского порта Оля.

«К сожалению, мы видим, что за последние годы Каспий мелеет, и это большой вызов для всех прикаспийских государств»,— говорил в мае Роман Старовойт, возглавлявший тогда Минтранс. В 2024 году уровень воды в Каспийском море достиг отметки минус 29 м, сообщал в мае заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин, отмечая, что наибольшее влияние оказывается на маловодную часть Северного Каспия. По данным Росгидромета, как сообщало Минприроды, в ближайшие 10–15 лет обмеление Каспия не остановится. Это связано с высокими температурами, которые в среднем выше нормы на два градуса, а также со снижением количества осадков, указывали в министерстве.

С одной стороны, обеспечение проходных глубин 4,5 м позволило нарастить транзит грузов через порты Астрахани до 6 млн тонн в 2024 году, говорил глава Астраханской области Игорь Бабушкин: «Такого результата не было на протяжении десятилетий». С другой, по данным «Росморпорта», доля судов с осадкой от 4,2 до 4,5 м не превышает 6% от общего числа судов, обеспечивающих грузооборот на ВКМСК. В 2024 году, уточняет собеседник “Ъ”, в порты Астрахань и Оля осуществлено всего два захода судов с осадкой 4,5 м. Таким образом, цитирует источник “Ъ” письмо, проведение дноуглубительных работ, обеспечивающих проходную осадку судов не менее 4,5 м, не востребовано и экономически не оправдано, а обеспечение проходной осадки до 4,2 м не повлечет снижения грузооборота через канал.

В «Росморпорте» оперативно не ответили на запрос “Ъ”. В секретариате Виталия Савельева отказались от комментариев.

Глава «Русиранэкспо» (организатор импорта из Ирана в Россию и экспорта из России в Иран) Александр Шаров уверен, что углубление до 4,5 м нужно. «Сейчас декларируют 4,2 м, но есть перекаты 3,8 м, и поэтому суда грузят до 70–80% грузоподъемности,— поясняет он.— Грузят на 80–90%, когда дует устойчивый ветер с берега в сторону Каспия. Поэтому углубление до 4,5 м не помешает». Иран планирует наконец перебросить закупки российской пшеницы с Новороссийска на Каспий, продолжает он, а это дополнительные 2–3 млн тонн грузов в год.

«Для таких инфраструктурных проектов сложно обосновать инвестиции, так как они сами являются основой для развития транспортных потоков,— говорит источник “Ъ” в портовой отрасли.— Сегодня все виды перевозок (железная дорога, перевалка в портах, экспорт по основным номенклатурам) показывают низкий спрос. Если ориентироваться на текущие показатели, то можно легко обосновать отсутствие инвестиционной перспективы. Однако роль государства — в создании условий для развития». Увеличение глубины канала может привести к росту числа судов с повышенной осадкой и сокращению удельной стоимости речной перевозки, добавляет он.

Наталья Скорлыгина, Владимир Лавицкий