До 2030 года в Югре проведут газ в более чем 5 тыс. частных домов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) до 2030 года планируется газифицировать 5015 частных домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Руслан Кухарук. В 800 из них газ подключат уже в этом году.

Глава региона рассказал о процессе газификации на территории округа. «Дополняем региональную программу газификации 182 домовладениями, 167 из которых расположены на территории СНТ. Наш регион планомерно ведет работу в этом направлении. С 2021 года к газу подключены 3302 домовладения. Отмечу, что план-график на 2025 год на сегодняшний день выполнен на 96%»,— сообщил господин Кухарук.

Напомним, в рамках программы социальной газификации в Нягани (ХМАО-Югра) планируется подключить к газу более 1,4 тыс. домовладений. По данным властей региона, Нягань лидирует по количеству заявок на участие в программе среди муниципалитетов округа.

Ирина Пичурина