Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Росавиации Ядров может возглавить совет директоров аэропорта Домодедово

Первое заседание совета директоров аэропорта Домодедово под контролем государства состоится 20 августа. Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с его повесткой, на нем будет избран новый состав совета и его председатель.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным одного из собеседников издания, наиболее вероятным кандидатом на пост главы совета является руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Полный список кандидатов в совет директоров пока неизвестен.

После перехода актива государству прежний совет директоров продолжал исполнять обязанности. Как пояснил второй источник, избрание нового состава необходимо для фактического переподчинения компании сменившемуся собственнику.

Речь идет о совете директоров управляющей компании аэропорта «Эрпорт менеджмент компани лимитед», уточняет один из собеседников газеты. Эта компания контролирует «ДМЕ холдинг», объединяющий ключевые юридические лица группы «Домодедово».

«ДМЕ холдинг» с его активами был в июне 2025 года обращен судом в доход государства по иску Генпрокуратуры и передан Росимуществу. 20 июня пост гендиректора «Домодедово Эрфилд» занял бывший замглавы Минфина и первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов. 13 июля он возглавил «Эрпорт менеджмент компани лимитед», которая стала управляющей для аэропорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокурорский прилет».

Новости компаний Все