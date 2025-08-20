Глава Росавиации Ядров может возглавить совет директоров аэропорта Домодедово

Первое заседание совета директоров аэропорта Домодедово под контролем государства состоится 20 августа. Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с его повесткой, на нем будет избран новый состав совета и его председатель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным одного из собеседников издания, наиболее вероятным кандидатом на пост главы совета является руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Полный список кандидатов в совет директоров пока неизвестен.

После перехода актива государству прежний совет директоров продолжал исполнять обязанности. Как пояснил второй источник, избрание нового состава необходимо для фактического переподчинения компании сменившемуся собственнику.

Речь идет о совете директоров управляющей компании аэропорта «Эрпорт менеджмент компани лимитед», уточняет один из собеседников газеты. Эта компания контролирует «ДМЕ холдинг», объединяющий ключевые юридические лица группы «Домодедово».

«ДМЕ холдинг» с его активами был в июне 2025 года обращен судом в доход государства по иску Генпрокуратуры и передан Росимуществу. 20 июня пост гендиректора «Домодедово Эрфилд» занял бывший замглавы Минфина и первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов. 13 июля он возглавил «Эрпорт менеджмент компани лимитед», которая стала управляющей для аэропорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокурорский прилет».