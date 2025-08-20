Режим ЧС введут в Омской области для поддержки сельхозпроизводителей

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) будет введен на всей территории Омской области из-за продолжительных дождей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко по итогам заседания областного штаба по проведению уборочной кампании.

«В ближайшее время подпишу такое распоряжение. Это позволит нашим аграриям, которые застраховали посевы, получить положенные выплаты»,— пояснил глава региона. Ранее режим ЧС был введен в Называевском и Саргатском районах. В общей сложности переувлажнение почвы зафиксировано в семи районах.

По данным господина Хоценко, к настоящему времени обмолочено 24 тыс. га зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 16,4 ц/га.

Как писал «Ъ-Сибирь», борьба с последствиями подтоплений продолжается в Таврическом — районном центре Таврического района на юге Омской области. 19 августа райадминистрация сообщила о приостановлении в поселке подачи воды из водоразборных колонок.

Валерий Лавский