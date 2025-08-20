70 человек погибли в ДТП с автобусом в Афганистане

В афганской провинции Герат в результате столкновения автобуса с мотоциклом и грузовиком погиб 71 человек, среди которых было 17 детей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местной администрации Ахмадуллу Муттаки.

По данным Al Jazeera, в автобусе находились беженцы, недавно депортированные из Ирана.

Полиция провинции заявила, что причиной аварии стали превышение скорости и нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автобуса.