Слепок эпохи

Железные дороги не просто соединяют города и регионы — они являются частью культурного пространства страны. А каждый вокзал, расположен он в мегаполисе или в маленьком городке, становится и свидетелем эпохи, и ее слепком: помнит яркие исторические события, отражает технические достижения и эстетические установки времени. Едва ли не самый показательный пример — вокзальный комплекс Павловска.

«Воксал в Павловске». Литография К. А. Шульца по рисунку И.-Я. Мейера, 1845 год

Станция Павловск была торжественно открыта 23 мая 1838 года как конечный пункт Царскосельской дороги, первой в России железнодорожной линии. В то время она связывала центр столицы империи Санкт-Петербурга с южными предместьями, где располагались царские резиденции и имения знати.

Строительство линии началось в 1836 году под руководством инженера Франца Антона фон Герстнера и стало экспериментом общероссийского масштаба. Чтобы привлечь граждан к новому виду транспорта, Герстнер предложил включить в проект станционного комплекса, помимо касс и зала ожидания, еще и концертный зал с рестораном — «для пристанища и удовольствия публики». Так вокзал в Павловске стал первой точкой на карте России, где транспортная составляющая путешествия была объединена с культурным досугом. Этот шаг был инновационным: обычный объект транспортной, как бы мы сейчас сказали, инфраструктуры удалось превратить в центр притяжения, что помогло популяризовать железную дорогу как безопасный, надежный и современный способ передвижения — не стоит забывать, что многие откровенно побаивались «чугунки» добрые два десятка лет после ее появления. Кстати, само слово «вокзал» пошло именно отсюда. Новомодный станционный комплекс назвали в честь знаменитых увеселительных садов — первый, Vauxhall Gardens, появился в Лондоне,— «Воксал». Название, немного изменившись, из имени собственного превратилось в нарицательное, так и появились привычные нам сегодня «вокзалы».

Первоначальное вокзальный комплекс, спроектированный архитектором Андреем Штакеншнейдером, обладал чертами классицизма и отличался элегантной симметрией. Вокруг здания, где располагались ресторан и концертный зал, кипела активная социальная жизнь: сюда приезжали на выходные, чтобы послушать оркестр, отдохнуть в летнем кафе или просто полюбоваться Павловским парком. После пожара 3 января 1844 года вокзал Павловска был срочно восстановлен и уже 13 мая вновь открыл свои двери. Однако эти работы оказались лишь началом перемен: вокзал постоянно меняли и перестраивали. С каждым этапом реконструкции он адаптировался к требованиям времени, расширяя границы привычного понимания железнодорожной станции.

С другой стороны, в результате реконструкций здание неизбежно теряло первоначальный облик. Так, в 1860 году провели первое масштабное расширение. Была увеличена площадь зала ожидания и добавлены флигели, в которых разместили кассы и дополнительные комнаты отдыха. Реконструкция позволила справиться с растущим пассажиропотоком, особенно в летние месяцы, когда Павловск становился центром светских развлечений и музыкальных представлений. Об уровне концертов: с 1856 года в течение десяти сезонов оркестром здесь дирижировал великий Иоганн Штраус. Здесь играли Глазунов, Глиэр, Лядов, Прокофьев, пели Собинов и Вяльцева, танцевала Анна Павлова.

«Вокзал Царскосельской железной дороги в Павловске». Из альбома чертежей сооружений российских железных дорог. Автор И. И. Волгунов, 1872 год

В 1871 году вокзал претерпел вторую перестройку. Усилили несущие конструкции, был обновлен внешний декор фасадов. По некоторым данным, в этот период архитектурное оформление приобрело более выразительные элементы: колоннады украсили лепниной, появились барочные карнизы и декоративные панели. Кроме того, расширили платформы и навесы, что надежно защищало пассажиров от дождей и палящего солнца. Архитектура вокзала все больше ассоциировалась с дворцовым комплексом, что подчеркивало его статус культурного центра.

Затем в 1884 году Павловский вокзал вновь был реконструирован и кардинально расширен: возвели новый корпус для ресторанного и культурного обслуживания публики. Построили просторную концертную галерею, отдельные залы для музыкальных выступлений, а также зимние сады и галереи для прогулок. Архитектурная планировка стала еще более сложной: между залами и платформами появились плавные переходы и резные балюстрады. За вокзалом окончательно закрепился статус центра культурного досуга искушенной публики.

Параллельно развивалась и железнодорожная инфраструктура. В 1904 году построена новая линия вдоль Павловского парка и появился вокзал Павловск II, небольшое деревянное здание. Проект выполнил Станислав Бржозовский, главный архитектор Общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. Здание стало примером рациональной и в то же время выразительной пригородной железнодорожной архитектуры начала XX века.

К сожалению, исторический вокзальный комплекс Павловска был полностью разрушен в годы Великой Отечественной. По окончании войны приняли решение не восстанавливать его на прежнем месте, а построить новый, примерно в километре от того места, где находился знаменитый «Воксал».

Современный Павловский вокзал, открытый в 1955 году,— образец позднего сталинского ампира, или, как его еще называют, сталинского неоклассицизма. Проект выполнил архитектор Евгений Левинсон (ему мы обязаны возрождением дворцово-парковых ансамблей и самого Павловска, и Пушкина), создав здание, сочетающее монументальность и выразительную сдержанность. Центральный объем с шестигранной ротондой и шпилем, боковые портики, четкая ритмика колонн и сдержанная цветовая палитра — все это подчеркивало официальный характер сооружения, не противореча эстетике места. Первоначально шпиль венчала пятиконечная звезда, но ее сняли в 1990-е.

Павловский вокзал на фото конца XIX века

Интерьеры нового вокзала по сравнению с изначальными стали более просторными — за это отвечают большие окна, симметрия форм, высокие потолки. В здании есть подземный переход, работает пригородная касса. Станция ежедневно принимает достаточно большой поток пассажиров, направляющихся из Санкт-Петербурга в Павловск и обратно. Здесь останавливаются все пригородные электропоезда, следующие по Витебскому направлению. Некоторые составы продолжают путь до Вырицы, Новолисино и Великого Новгорода. Послевоенное здание вокзала обеспечивает регулярное сообщение с Санкт-Петербургом и южными пригородами, оставаясь важной составляющей региональной транспортной системы.

В 2016 году началось обсуждение идеи восстановления утраченного. К 250-летию Павловска, в 2027 году, РЖД планирует реализовать проект восстановления музыкального вокзала (того самого, что входил в первый вокзальный комплекс). Идея заключается в том, чтобы воссоздать атмосферу музыкальных вечеров в современном контексте, объединив инфраструктурную и культурную функции здания. Предполагается создание многофункционального комплекса, включающего музей, концертную площадку, выставочные пространства и использующего современные технологии в области звука.

История Павловского вокзала неразрывно связана с Павловском, где располагалась одна из бывших летних резиденций императорской семьи, до наших дней сохранивших аристократическую атмосферу и особый ритм жизни. Павловский парк, входящий в число крупнейших ландшафтных парков Европы, формирует уникальное природное обрамление города. После восстановления исторического здания вокзала парк вновь станет его естественным фоном, как это было в позапрошлом и начале прошлого века. Так будет воссоздан цельный ландшафтно-архитектурный ансамбль, в котором вокзал займет достойное место не только как дань исторической архитектуре и первой в России железной дороге, но и как важнейший элемент культурного кода Павловска.

Железные дороги меняются, но остаются неотъемлемой частью нашей жизни. И с каким удовольствием уже совсем скоро жители и гости Петербурга приедут в Павловск, чтобы в воссозданном комплексе в атмосфере первой половины XIX века прикоснуться к мировым музыкальным шедеврам — проверенным временем и новым!