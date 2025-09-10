Дело чести

Слово «БАМ» было нарицательным для нескольких поколений советских людей: Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола стала символом сотрудничества, трудового героизма и общей судьбы народов СССР. В ее истории были и трагические, и светлые события, свидетелями которых оказались 280 станций и разъездов на без малого 4300 км пути.

Строительство Байкало-Амурской магистрали на Дальнем Востоке. Рабочие отряда «Якутский комсомолец» на укладке рельсов. 1977 год

Фото: Журавлев / РИА Новости

Идея строительства северной дороги, параллельной Транссибирской магистрали, возникла еще в XIX веке. В 1888 году Русское техническое общество предложило проект линии от Усть-Кута до побережья Амура. Но только в 1932 году Совет народных комиссаров утвердил реальный план строительства Байкало-Амурской магистрали вместе с опорными пунктами, такими как Тайшет, Тында, Советская Гавань.

Первый этап был скорее трагическим: работы велись преимущественно силами заключенных ГУЛАГа, объединенных в БАМлаг. Война прервала стройку, а рельсы и стрелочные переводы разобранных участков БАМа использовали при постройке знаменитой Волжской рокады — железной дороги, сыгравшей значительную роль в победе советских войск под Сталинградом.

Возрождение Байкало-Амурской магистрали началось лишь через три десятка лет: в 1972 году была осуществлена отсыпка земляного полотна на разобранной ранее линии БАМ — Тында, идущей от Транссиба на север. А в 1974 году в Сибири открылась Всесоюзная комсомольская стройка. БАМ стал делом чести, подвигом и испытанием. Стройотряды съезжались сюда со всего Союза. Молодежь и военные, инженеры и учителя, студенты и рабочие — участвовали все. К 1984 году были соединены главные участки магистрали. На станции Куанда сошлись два фронта работ — западный и восточный. В 2003 году закончили Байкальский тоннель, позже был завершен Северомуйский, самый длинный в России. Магистраль протянулась на 4287 км — от Тайшета в Иркутской области до портовой Советской Гавани на Тихоокеанском побережье. Путь пролегает через Братск, Усть-Кут, Северобайкальск, Тынду, Комсомольск-на-Амуре.

Строить БАМ значило преодолевать трудности. Вечная мерзлота, горные хребты, болота, сейсмоопасные зоны. Дорога пересекает 11 крупных рек, более 3,5 тыс. ручьев и речушек, 7 горных систем. Было построено свыше 2,2 тыс. мостов и пробито 10 тоннелей. 15-километровый Северомуйский тоннель стал настоящим инженерным подвигом: он строился почти 27 лет. Использовалась техника не только со всего Советского Союза, на стройку шли поставки из соцлагеря и со всего мира: немецкие грузовики Magirus-Deutz, японские бульдозеры Komatsu, экскаваторы и автокраны Kato, американские бульдозеры Caterpillar. Работали преимущественно молодые люди, огромное количество строителей было младше 30 лет.

Строить БАМ приехали из Москвы и Сибири, из южных республик, таких как Армения и Узбекистан, а также из Казахстана и Киргизии, на север отправились тысячи представителей молодежи. Их вклад состоял не только в строительных работах, но и в проектировании, организации, создании инфраструктуры. Казахстан прислал сотни стройотрядов. «Весь Казахстан работал здесь»,— вспоминали бамовцы. Молодежь ехала в Тынду и Северобайкальск, возводила вокзалы, станции, жилье. Казахстанские инженеры участвовали в прокладке путей и мостов. Узбекистан направлял отряды вахтовым методом. Многие узбекистанцы оставались в Сибири навсегда. Один из ярких примеров — архитектор Александр Калисламов из Ташкента. Он спроектировал поселок и станцию Куанда — ту самую, где сошлись пути БАМа. Жители Узбекистана строили объекты в самых сложных климатических зонах и обживали суровые северные земли.

Активно участвовала и Киргизия, отправляя комсомольские стройотряды. Молодые жители Союза трудились на станциях, помогали в благоустройстве поселков, занимались внутренней отделкой зданий, электрификацией, устройством инженерных сетей. Армения хотя и находилась далеко, не осталась в стороне: армянская молодежь активно участвовала в стройках. Представители разных советских республик не только строили, но и приносили с собой культуру, песни, ремесла. Белоруссия, Грузия, Азербайджан, прибалтийские республики — БАМ стал слепком той межнациональной дружбы, которая культивировалась в Советском Союзе в 1970–1980-е годы. Возникла отдельная бамовская цивилизация, где ценят друг друга за личные качества, помощь и взаимовыручку.

БАМ — это не просто рельсы. Это сеть станций, вокзалов, поселков, где каждый объект несет отпечаток времени. Архитектура большинства вокзалов выполнена в духе советского модернизма — простота форм, господство железобетона и стекла, тематические мозаики. Мемориальные доски и барельефы призваны увековечить память о строителях магистрали.

Когда мы говорим, что БАМ строила вся страна, то подразумеваем, что у каждой республики была своя подшефная станция. Армянская ССР строила Звездную, Белорусская ССР —Муякан, Латвийская ССР — Таксимо. Литовцы отвечали за Новый Уоян, туркмены — за станцию Ларба, эстонцы — за Кичеру.

Многие регионы РСФСР также участвовали в строительстве — например, Москва возводила Тынду, а Ленинград — Северобайкальск. В строительстве БАМа участвовали отряды из Болгарии, Венгрии и Монголии. Трудами молодых строителей БАМа там, где раньше была тайга, появилась современная железнодорожная магистраль, выросли школы, больницы, магазины и, конечно, вокзалы. Наш рассказ — о трех из них.

Торжественное прибытие первого поезда на новую станцию, сдача которой приурочена к десятилетию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. 1984 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Железнодорожный вокзал Северобайкальска, спроектированный архитектором Владимиром Авксентюком из Новосибирска, открыт в начале 1980?х как центральная часть нового города — узла БАМа. Здание выполнено в стиле интернационального модернизма. Обращает на себя внимание вантовая крыша, отвечающая сейсмоопасности местности, а ее форма, как и некоторые структурные элементы здания, ассоциируется с близостью к Байкалу. Внутри расположен просторный зал с большими окнами, витражами, мозаичными вставками, отражающими суровый характер региона. Вокзал считается одним из самых выразительных архитектурных объектов БАМа и абсолютно столичным по уровню исполнения и масштабу.

Железнодорожный вокзал в Тынде открыт 26 мая 1986 года. Он заменил предыдущую деревянную кассу и стал крупнейшим в Амурской области с высотой башен до 48 м. Здание, построенное по проекту московских архитекторов Гудкова и Козлова, ломаной формой напоминает силуэт птицы, что сделало его узнаваемым ориентиром и победителем международного архитектурного конкурса в Софии в 1984 году. Вокзал является важным транспортным узлом. Отсюда ежедневно отправляются десятки поездов, в том числе фирменный «Гилюй» (Тында—Благовещенск), а также грузовые составы. В Тынде находится главный Музей истории БАМа, основанный в 1976 году и занимающий с 2001 года отдельное капитальное здание. Экспозиция посвящена истории строительства, этнографии регионов, жизни первопроходцев и инженерным достижениям.

Поселок и станция Куанда в Забайкалье были основаны в январе 1981 года; строились они под эгидой СМП?695 («ЗапБАМстройпуть»), а с августа 1982 года — шефской бригадой «УзБАМстрой» из Узбекской ССР. Проект вокзала создан архитекторами Черневым и Колчиной. Здание органично вписано в ландшафт и включает функциональные общественные пространства и пригородный зал ожидания. На привокзальной площади установлена стела «Символ трудовой славы» — два обелиска с названиями бамовских поселков, где произошла укладка «золотого звена» магистрали 1 октября 1984 года. Хотя фактическая стыковка прошла 29 сентября 1984 года на разъезде Балбухта, но официальное празднование перенесли в Куанду для большей торжественности и символичности.

Сегодня БАМ обслуживает в первую очередь грузовые потоки. Везут уголь, металлы, минеральные удобрения, лес. Особенно важен уголь из Южной Якутии (с Нерюнгринского разреза). В последние годы грузопотоки резко возросли. После модернизации Восточного полигона провозная способность увеличилась до 150 млн тонн в год. Пассажирские поезда здесь редки, но важны. Они соединяют отдаленные поселки — вдоль трассы возникло более 60 новых населенных пунктов — там, где другой транспорт просто не пройдет.

Магистраль переживает этап активной модернизации: идут укладка вторых путей, электрификация, реконструкция тоннелей и станций, появился проект БАМ-2. БАМ оставил след в географии, истории, культуре. О нем сняты фильмы, написаны книги и песни. Музеи БАМа работают в Тынде, Северобайкальске, Усть-Куте. Песни «БАМ — моя судьба», «Золотое звено», «Мы строим БАМ» стали символами эпохи. Каждая станция является живой хроникой. Памятники строителям, старые локомотивы на постаментах, мемориальные плиты — они хранят память о людях, строивших БАМ.

Байкало-Амурская магистраль живет, меняется, растет. И продолжает объединять людей. Как и в 1970-х, когда под грохот техники, в пламени костров не только прокладывался стальной путь, но и начиналась крепкая дружба. Многие строители БАМа решили остаться в Сибири, нашли здесь новую родину и пронесли эту дружбу через всю жизнь.