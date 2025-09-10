Мы совершаем большое путешествие из Владивостока в Москву. Крепкий черный чай из стакана с подстаканником, стук колес на стыках путей, бесконечные полустанки, невероятные пейзажи. Поезд пересекает Уральские горы, каменный пояс нашей страны. Из семи дней путешествия четыре с половиной уже позади. Впереди — дорога из Екатеринбурга до Москвы.

Строительство западного участка Транссибирской магистрали от реки Оби до Енисея, 1893–1899 годы

Строительство западного участка Транссибирской магистрали от реки Оби до Енисея, 1893–1899 годы

Классический Транссиб, известный по великой стройке конца XIX века, завершился еще в Челябинске, а дальше поезд следует по сложившимся позже путям других железных дорог. Дело в том, что с 1916 года Транссибирская магистраль в европейской части России меняла свою трассировку по меньшей мере четыре раза, образуя так называемые ходы. Самая первая трасса Транссиба, которую сейчас называют исторической, брала свое начало на Казанском вокзале Москвы и через Рязань, Пензу и Уфу выходила к Челябинску. В середине 1930-х годов для разгрузки магистрали в европейской ее части открылось движение по Транссибу через Киров и Ярославль, позднее это направление получит название главного хода. Еще позже возникнут варианты движения через Нижний Новгород и Казань. Сейчас пассажирские поезда курсируют через главный ход, проезжая Ярославль, Данилов, Буй и Галич, но за более чем 100-летнюю историю Транссиба составы ходили по всем четырем направлениям и даже через Тулу.

В ночи мелькают огоньки, а мы рассматриваем вокзалы в западной части магистрали. В широком смысле это все еще Транссиб, железная дорога, протянувшаяся, как указывает памятный знак в начале нашего пути — километровый столб на владивостокском вокзале, на 9288 км.

Екатеринбург — ворота Урала. До 2010 года станция напоминала о советском прошлом своим названием Свердловск-Пассажирский. Тут один из самых крупных и выразительных вокзалов на всей магистрали — массив, камень, простор, свет и тысячи пассажиров ежедневно. Это самый загруженный вокзал России за пределами Москвы и Петербурга!

Первым вокзальным зданием Екатеринбурга в 1878 году — город был тогда конечной станцией Уральской горнозаводской железной дороги, артерии промышленной империи Демидовых, соединявшей Екатеринбург, Нижний Тагил и Пермь,— стала постройка в неорусском стиле. Над проектами разных зданий дороги работал архитектор из Санкт-Петербурга Петр Шрейбер — неудивительно, что Пермский и Екатеринбургский вокзалы выглядели тогда как братья-близнецы.

То вокзальное здание — его называют Старым вокзалом — сохранилось до наших дней, тщательно отреставрировано, и во время долгой стоянки поезда можно успеть его хорошенько осмотреть. А посмотреть есть на что. Чугунные литые ограды, ажурные лавки, исторические деревянные двери, таблички со старых вокзалов, техника и приборы, которыми продолжают пользоваться железнодорожники, тележка путевого обходчика, справочники, рабочее место машиниста электровоза ВЛ11, действующие макеты станций Верх-Нейвинск и Ревда, представляющих два вида тяги — паровозную и электровозную… Все это — Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, открытый в Старом вокзале и доступный для осмотра всем желающим. Летом 2006 года перед вокзалом-музеем появились забавные скульптуры: вас встретят начальник станции, путейцы, шпалоукладчицы, пассажиры.

Новое здание вокзала в стилистике модерна (о его авторе до сих пор ведутся споры — называют и Константина Бабыкина, и Феофана Вольсова) в Екатеринбурге строилось семь лет и было открыто в 1914 году, а со Старого вокзала стали отправляться только военные эшелоны. Внутри строения, несколько раз реконструировавшегося в XX веке, сохранились залы, достойные Хозяйки Медной горы,— мрамор, лестницы как самостоятельное произведение искусства, роскошные люстры. Находясь здесь, ожидаешь начала бала, а не сообщения о том, с какого пути отправится поезд на Серов (в Екатеринбурге 8 платформ и аж 30 путей!).

Интерьеры железнодорожного вокзала Екатеринбурга

Интерьеры железнодорожного вокзала Екатеринбурга

История Урала представлена 12 картинами — идею сделать росписи на потолке залов ожидания железнодорожники воплотили в ходе последней реконструкции вокзала в начале 2000-х годов. Идешь и будто листаешь страницы истории, далекой и не очень: поход Ермака в Сибирь, Ирбитская ярмарка, Верхотурье, паровоз отца и сына Черепановых, Гражданская и Великая Отечественная. Не остались без внимания и знаковые события и герои второй половины XX века: тут мы увидим сбитый в 1960 году самолет-разведчик U-2 с летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, и фигуру первого президента России уроженца Уральской области Бориса Ельцина.

Следующая железнодорожная станция раньше называлась Заимкой, а теперь это один из двух вокзалов краевого центра — Пермь II. Вокзал здесь появился в 1876 году и представлял собой маленькое деревянное сооружение, ассоциирующееся скорее со скромной дачной местностью, нежели с демидовской империей.

Вскоре его заменят величественным зданием в стилистике модерна с элементами русского стиля (автор — инженер-строитель Игнатий Быховец), с мягкими линиями без углов и двумя асимметричными башнями.

С 1950-х по начало 1960-х годов вокзал снова реконструируется. Смотришь на старые открытки и понимаешь: он словно возник в другую, более раннюю эпоху — результат реконструкции напоминает конструктивистские постройки, близкие по форме к вагонам, и даже перекликается со зданием Народного комиссариата путей сообщения на Садовом кольце в Москве.

Интерьеры в целом минималистичные, за исключением пары залов, сохранивших элементы стиля модерн. Потолок, окрашенный в цвет морской волны, напоминает о временах, когда балет Дягилева (детство великого импресарио прошло в Перми, и пермяки считают одного из главных героев Серебряного века своим) впервые покорил Париж. Облицовка помещений натуральным камнем говорит, что мы по-прежнему находимся на Урале, который по праву называют минеральной кладовой России. А вот модернистские интерьеры переносят путешественника в середину XX века — мы как будто оказываемся в типовом советском НИИ. Словом, на вокзале станции Пермь II пассажир погружается в разные исторические эпохи, словно наблюдая за тем, как провинциальный город за столетие превратился в настоящий мегаполис.

Главный вокзал Вятки, как тогда именовался город Киров, назывался Петербургским и обеспечивал кратчайшую связь столицы с этими землями. 3 марта 1906 года краснокирпичное одноэтажное здание (архитектор неизвестен, возможно, строили по типовому проекту, присланному из столицы Министерством путей сообщения Российской империи) распахнуло свои двери для пассажиров. Правда, оно оказалось маловато для губернского центра, и к нему через несколько лет были пристроен деревянный павильон.

Для жителей Вятки вокзал стал новой точкой притяжения — сюда приходили не только для того, чтобы сесть на поезд, но и чтобы просто посмотреть на составы, понаблюдать за заправкой паровозов водой.

Вокзал играл важную роль в годы Великой Отечественной войны: к городу сходились пути из Москвы, Петербурга, Перми и Архангельска, что делало его важнейшим железнодорожным узлом.

В 1961 году, уже в Кирове, открылось новое вокзальное здание. Это строение стало одним из последних в стране отголосков сталинского ампира. Внешне оно напоминало обычный дом культуры или кинотеатр; внутри — просторные залы с минимумом излишеств, тех самых, с которыми несколькими годами ранее начало бороться государство. В 1998 году вокзал получил в подарок огромную роспись на стене. «Сказание о Вятке» занимает площадь около 100 кв. м.

Кроме того, в городе сохранился тихий и уютный вокзал станции Киров-Котласский (до конца XIX века у Вятки не было железнодорожного сообщения с миром, а в 1898 году запустили движение по маршруту Пермь—Котлас с промежуточной станцией Вятка-II, это и есть Киров-Котласский) — он возвращает нас в дореволюционные времена.

Вокзал станции Киров-Котласский, 1898 год

Вокзал станции Киров-Котласский, 1898 год

Котельнич-1, Свеча, Мантурово, Шарья, Нея, Галич, Судиславль, Нерехта… Поезд идет через кировские и костромские леса. Многие местные жители никогда не бывали дальше областного центра, а тут целый состав из Владивостока в Москву! Мы же подъезжаем к Ярославлю.

В 1898 году на месте нынешнего вокзала Ярославль-Главный был маленький полустанок с деревянным одноэтажным зданием, и назывался он Всполье. В 1952 году по проекту архитектора Николая Панченко возвели новое помпезное строение — классический вокзал в стиле тяжеловесного сталинского ампира, советского монументального классицизма. Еще никто не урезает бюджеты, не призывает строить проще… Роскошные парадные залы, часовая башня, украшенная знаками зодиака, внутри — лепнина на потолках и хрустальные люстры. Настоящий дворец для народа!

Неподалеку от вокзала пассажиров встречает памятник Савве Мамонтову, который и провел железную дорогу в Ярославль, Вологду и Архангельск, навеки соединив северные губернские земли со столицей России. Памятник знаменитому промышленнику и меценату — подарок городу и его гостям от Северной железной дороги, который дорога сделала в год своего 140-летия, в 2008-м. А нам остаются какие-то часы до Москвы, и наш поезд прибудет на Ярославский вокзал, с которым мы уже хорошо знакомы.

9288 километров. 146 станций. За время пути мы восемь раз переводили стрелки часов и побывали в двух частях света — Европе и Азии. Транссибирская магистраль по-прежнему является одной из самых живописных дорог мира. А на каждом вокзале нас ждут приветствия и прощания, признания в любви и поцелуи. И так будет всегда, пока ходят поезда с запада на восток и с востока на запад между Москвой и Владивостоком, между Владивостоком и Москвой.