Элементы идентичности

Многие железнодорожные станции нашей страны могут похвастаться старинными вокзалами с богатой историей. Большинство из них были построены еще в XIX–XX веках и давно стали знаковыми достопримечательностями и визитными карточками своих городов. Однако и наш век внес заметный вклад в формирование облика железных дорог. Сегодня в России появляются современные вокзалы — технологичные, архитектурно выразительные. Они служат не только транспортными узлами, но и новыми элементами идентичности населенных пунктов.

Атриум вокзала в Самаре

Фото: Фотобанк Лори



Стекло и металл, простор и свет — вот характерные черты современных вокзальных комплексов. Проедем по нескольким вокзальным комплексам нового времени: от небольших городков до мегаполисов.

Самарский

Один из самых узнаваемых современных вокзалов был построен в Самаре. Старое здание, действовавшее с 1876 года, снесли, и в 1996–2001 годах на его месте возвели новый вокзальный комплекс. Над проектом работала группа архитекторов под руководством Юрия Храмова.

Это самый высокий вокзал в Европе: его высота со шпилем достигает 101 м. Здание облицовано стеклом и алюминиевыми панелями: архитекторы ушли от классических форм, отдав предпочтение футуристическому образу. По замыслу авторов, вокзал символизирует ракету или башню, устремленную в небо, что отсылает к космической теме, очень важной для Самары. В советское время этот волжский город был одним из центров ракетостроения и остается им сегодня.

Внутри — просторный вестибюль с восьмиэтажным атриумом, фонтаном и зимним садом. В комплексе есть кассовые залы, комнаты отдыха, гостиница, кафе, магазины, конференц-залы. В здании вокзала действует смотровая площадка, расположенная под самым куполом. Отсюда открывается панорамный вид на Волгу и исторический центр Самары. В фасадную стену вмонтированы часы диаметром более двух метров: они видны издалека и выполняют как декоративную, так и прикладную функцию. Вокзал способен обслуживать более 2,5 тыс. пассажиров одновременно. Он стал не только транспортным хабом, но и заметной городской доминантой. Не все горожане приняли новый самарский вокзал, но то, что он на десятилетия определил облик пристанционных районов и войдет в энциклопедии, несомненно.

Ладожский в Санкт-Петербурге

В Северной столице самым новым железнодорожным вокзалом является Ладожский, открытый к 300-летию города. Ладожский — единственный транзитный вокзал города: поезда проходят через него насквозь, не заканчивая маршрут в тупике, как на других вокзалах Петербурга. Это позволило перераспределить нагрузку и снять часть трафика с Московского вокзала.

Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom



Комплекс, построенный по проекту потомственного архитектора (его отец Игорь Явейн — автор более чем 100 советских вокзалов) Никиты Явейна, обладает уникальной планировкой. В архитектурной концепции сочетаются два подхода — вокзал-мост и вокзал-тоннель. Поезда дальнего следования отправляются с верхнего уровня, где расположен стеклянный зал-конкорс, то есть распределительный, с естественным освещением. Электрички и пригородные составы приходят на нижние платформы. Вокзал соединен со станцией метро «Ладожская», а также оснащен подъездной эстакадой и паркингом для автомобилей.

Внутри здание организовано так, что даже при высокой загруженности не создается ощущения тесноты. Интерьеры не так богаты на украшения, но просторны — белые и серые тона, много света, широкие лестничные пролеты.

Усть-кутский

Сибирский город Усть-Кут — важная точка Байкало-Амурской магистрали, именно отсюда началось строительство БАМа в 1974 году. В 2023-м при прямом участии «Российских железных дорог» в Усть-Куте на станции Лена начали строительство нового одноэтажного вокзального здания площадью около 1,2 тыс. кв. м. Его удалось возвести менее чем за год: новый вокзал торжественно открыли в июле прошлого года, приурочив к 50-летию БАМа.

Зал ожидания в здании нового вокзала станции Лена

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ



Ставка сделана на функциональный стиль: акцент — на комфорт и эргономику. Стены выполнены из сэндвич-панелей с утеплением, что особенно важно в холодном сибирском климате. Интерьеры светлые, функциональные зоны удобные: зал ожидания, кассы, кафе, детская комната, устойчивая к морозам входная группа. Вокзальный комплекс полностью адаптирован для маломобильных граждан. Как подчеркнул глава РЖД Олег Белозеров, этот вокзал стал новой визитной карточкой Усть-Кута и примером качественной инфраструктуры в удаленной местности.

Грозненский

Из Сибири отправимся на юг. Столица Чечни город Грозный недавно получил новый вокзал. Комплекс строили в 2023–2025 годах, а открытие состоялось в мае.

Новый железнодорожный вокзал в Грозном

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС



Архитектура здания отражает национальные мотивы и гармонично вписана в сложившийся облик города. Главным акцентом служит часовая башня высотой 67 м, ее стены украшает традиционный чеченский орнамент. От часовой башни расходятся широкие навесы-крылья, защищающие от осадков и солнца платформы и площадь. Композиция ассоциируется с птицей, расправившей крылья.

Двухэтажное здание оснащено по последнему слову техники: электронные табло и экраны, лифты, эскалаторы, доступная для маломобильных пассажиров среда. В интерьере также можно найти элементы национального стиля. Новый вокзал становится одним из символов Грозного и является примером совмещения традиций и инноваций.

Адлерский

Из Грозного перенесемся в причерноморский Адлер. Курортный город раньше располагал лишь небольшим вокзалом 1929 года постройки. В преддверии зимней Олимпиады в Сочи 2014 года возникла необходимость строительства нового, более просторного и современного терминала, который мог бы принимать больше пассажиров и поездов. В 2010–2013 годах рядом возвели новый вокзальный комплекс (руководитель архитектурной группы — Алексей Даниленко), который был открыт за несколько месяцев до Олимпиады-2014. Новый вокзал стал ключевым элементом олимпийской транспортной инфраструктуры.

Вокзал в Адлере

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom



Вытянутое здание полукруглой формы напоминает стремительную волну. Основная часть комплекса расположена над железнодорожными путями, в том числе большой остекленный зал ожидания.

Историческое здания вокзала Адлера было сохранено и отреставрировано. Сегодня в нем расположен Музей истории железнодорожного транспорта — станция в Адлере, предоставляющая пассажирам современный комфортный сервис и обретшая новый облик, умеет хранить память о прошлом.

Калязинский

Станция Калязин в Тверской области в 2012 году лишилась своего старого деревянного вокзала: он был уничтожен пожаром. Долгое время здание не восстанавливали, и только в 2023–2024 годах возвели новый вокзал. Новое здание (архитектор — Александр Григорьев) представляет собой одноэтажный павильон площадью около 190 кв. м. Архитектура стилизована под деревянное зодчество Верхневолжья. Фасад украшен резными элементами, а в интерьере решили использовать мотивы народных орнаментов. Основа здания — просторный зал ожидания с современными кассами, санитарными зонами, электронными табло и зонами зарядки гаджетов.

Новый вокзал на станции Калязин

Фото: Предоставлено РЖД



Обращает на себя внимание мозаичное панно с изображением знаменитой затопленной колокольни Калязина — символа города. Построенная в 1800 году колокольня Николаевского собора, как и весь собор, в 1939-м оказалась затоплена при создании Угличского водохранилища. Сейчас вокруг нее создан искусственный островок с лодочным причалом, а сама колокольня, вздымающаяся над водой на 74,5 м, отреставрирована, служит маяком и привлекает множество туристов.

Таким образом, Калязин, маленький город в Тверской области, получил не только новое комфортное здание, но и вокзал, воплощающий местную идентичность.

Современные вокзалы России — это полноценные архитектурные ориентиры. В Самаре — башня, напоминающая ракету. В Петербурге — стеклянный мост-вокзал. В Грозном — национальный ансамбль с башней и орнаментом. В Калязине — павильон с резным кружевом и мозаикой. Все они — примеры того, как инфраструктура может быть интересной, узнаваемой и современной. Железнодорожная архитектура остается важной частью городской среды. И путешествие по стране через такие вокзалы — это не просто способ добраться из пункта А в пункт Б, но и возможность почувствовать атмосферу города еще до того, как вы вышли на его улицы.