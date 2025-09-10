Паровоз с кондиционером

Сменяющие одно другое объявления о прибывающем длинном, а то еще и двухэтажном составе с указанием номера одного из многочисленных путей — обычно железнодорожное путешествие ассоциируется у нас с многолюдными перронами, фирменными скоростными поездами и сверхскоростными «Сапсанами» между большими городами. Но есть в России и особые, заповедные ветки, где все совсем иначе. Один из вариантов маршрута — по железнодорожной линии Бологое—Осташков в Тверской области.

Ретропоезд идет по маршруту Бологое—Осташков

Поезд под тепловозом всего лишь с парой-тройкой вагонов ходит по таким линиям редко, иногда и вовсе раз в день, движется мягко и неспешно: скорость едва превышает 50 километров в час, что только добавляет шарма поездке выходного дня. За окном сменяются декорации средней полосы: леса, болота, небольшие реки и деревеньки — природа кажется нетронутой. По пути пассажира приветствуют маленькие станции с деревянными вокзалами, тихие платформы, где, кроме кукушки, и не услышишь никого. Трудно представить что-то более романтичное и размеренное, чем такое путешествие во времени. А всего-то и нужно купить билет на поезд, курсирующий по линии Бологое—Осташков.

Эта однопутная неэлектрифицированная ветка уходит от магистрали Москва—Петербург в далекие леса озерного края и ведет на Селигер. Построенная еще в 1907 году как часть стратегической дороги Бологое—Полоцк, она имела военное значение. Поначалу устроили только один путь, железнодорожное полотно проложили с запасом — насыпь всюду отсыпали под вторую колею, рассчитывая при необходимости быстро расширить линию. Вокзалы вдоль этой дороги отличаются продуманностью и стилем, для них был разработан единый архитектурный облик. За участок от Бологого до Полоцка отвечал архитектор Станислав Воловский, а за юго-западный отрезок от Полоцка до Седлеца — Владимир Мышак, поэтому при общем стиле архитектура участков все же имеет и различия. На крупных станциях возвели основательные кирпичные здания, а на небольших — добротные деревянные, иногда украшенные резьбой. Большая часть этих очаровательных станционных строений дошла до наших дней, что делает линию Бологое—Осташков настоящим музеем железнодорожной старины под открытым небом. Так что у вас есть все шансы прикоснуться к легенде.

На этом маршруте вас ждут, казалось бы, давно ушедшие в прошлое «кукушки». Так в народе называют короткие пригородные составы с одним-тремя вагонами на глухих ветках. По одной из версий, прозвище пошло от звука свистка небольшого паровоза, перекликающегося с криком кукушки в лесной тиши.

Такие поезда, как правило, курсируют редко и идут совсем неторопливо. Между Великими Луками и Бологим они ежедневно по пути останавливаются у каждой глухой платформы. По выходным ветка превращается в машину времени, ведь с 2018 года на линии Бологое—Осташков действует первый в России регулярный пригородный поезд под паровозом. Ретропоезд получил имя «Селигер» и везет пассажиров к знаменитому озеру ледникового происхождения, окрестности которого знамениты не только нетронутой природой, но и духовной, если можно так сказать, достопримечательностью — Нило-Столобенской пустынью. Стильный черный паровоз 1950-х годов тянет несколько зеленых вагонов, стилизованных под советские. Внутри для удобства пассажиров установлены мягкие кресла, есть розетки и кондиционеры. Билеты на ретропоезд «Селигер» стоят как на обычный пассажирский, никакой наценки за путешествие в прошлое нет.

Бологое

Город Бологое — крупный железнодорожный узел между двумя столицами. Станция была открыта здесь еще в 1851 году. Старинный вокзал, построенный по типовому проекту Рудольфа Желязевича, представляет собой трехэтажное овальное в плане сооружение. Его еще называют дебаркадером — это достаточно редкий пример станции островного типа, когда здание находится между путями. Свой нынешний, чуть более лаконичный облик вокзал приобрел после реконструкции 1982 года. Здание выполнено в стиле русско-византийской эклектики. Несмотря на ряд работ, проведенных в прошлом и нынешнем веках (последняя реконструкция — 2011 год), вокзал Бологое сохранил узнаваемые исторические черты, такие как изящно изогнутые навесы над платформами и потолочные росписи внутри. Неподалеку установлен паровоз-памятник, напоминающий о подвиге местных железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

Вокзал города Бологое. 1914-й год

Бологое-Полоцкое

Мы продолжаем двигаться в сторону Осташкова, дальше путь лежит на запад. В нескольких километрах от Бологого (его еще называют Бологое-Московское) находится станция Бологое-Полоцкое. Она была построена специально для новой ветки в 1907 году. Небольшое, но капитальное каменное здание выполнено в фирменном стиле всей линии: модерн с нотками русской архитектуры (в данном случае — еще и с отголосками готики). Дальше поезд пойдет все медленнее, впереди — чаща, болота и редкие разъезды.

Баталино

Деревянный вокзал Баталино — типовое здание станции IV класса, возведенное в начале XX века. Небольшой одноэтажный домик с резным фронтоном и затейливой башенкой напоминает сказочный терем. Удивительно, но станционный ансамбль сохранился здесь полностью. Так интересно разглядывать старинные станции! Тут разлит покой — цветник, деревянные скамеечки, невысокие и компактные технические помещения. Рядом виднеется низенький склад — когда-то тут хранили бочки с керосином. Все это выглядит как декорации к фильму о железных дорогах Российской империи, но это не музей. Баталино до сих пор функционирует как обычная станция. Поезд привозит сюда дачников, забирает редких пассажиров из окрестных деревень. Железная дорога связывает тверскую глубинку с внешним миром. В некоторых поселениях нет автобусного сообщения, автомобили есть далеко не у всех, поэтому без «кукушки» не обойтись.

Куженкино

Станция Куженкино — самое сердце этой заповедной магистрали. Небольшой поселок окружают высокие сосны, которым позавидовал бы и Петр I во времена строительства флота. Здесь чудом уцелел целый комплекс зданий начала XX века. Главный вокзал — снова произведение искусства: мастерски вырезанные наличники, декоративные башенки и карнизы не утратили своего очарования. Рядом возвышается кирпичная водонапорная башня. Вокруг — восстановленные путейские казармы, будки стрелочников, товарный склад, жилые домики для железнодорожников. Все строения отреставрированы с большой любовью. По инициативе Октябрьской дороги здесь организована специальная остановка ретропоезда «Селигер». Проводники и начальник надевают элегантную форму. Состав делает в Куженкино длительный перерыв, во время которого пассажирам проводят экскурсию. Путешественники могут прогуляться, заглянуть в старинный зал ожидания.

Станция Куженкино

Председатель Общества любителей железных дорог исследователь Алексей Вульфов справедливо замечает: «К тем же самым теремкам в то же самое время подходит утренний поезд спустя эпохи. Какое удивительное вокзальное зодчество встречает его, но, право, чем не какая-нибудь дача Шаляпина или депутата Первой Государственной думы?»

Шлина

Оставив позади Куженкино, поезд едет дальше, в самую глушь. Рельсы пролегают через болотистые низины. По пути встречаются небольшие платформы и разъезды: Полесское, Залучье, 13-й километр. Чаще всего тут не встретишь ни одного человека. Единственная оживленная станция на этом отрезке — Шлина, названная по одноименной речке. Когда-то через Шлину проходила еще и узкоколейная лесовозная линия, соединявшаяся с широкой колеей именно тут, а местная водонапорная башня заправляла паровозы сразу двух дорог. Узкоколейка давно исчезла, обычная же ветка ведет нас дальше к Осташкову.

Осташков

Городок встречает путешественников тихим очарованием провинции. Поезд привез пассажиров к берегам озера Селигер, у которого и раскинулся этот старинный город, где живет всего 18 тыс. человек. Вокзал Осташкова — конечная станция линии — сегодня выглядит скромно, но хранит интересную историю. Первое станционное здание было деревянным, но в годы Великой Отечественной войны Осташков сильно пострадал. Фронт проходил в 12 километрах от города, однако враг так и не взял его. Тем не менее станцию постоянно бомбили, поэтому старый вокзал не сохранился. После войны в Осташкове построили новый железнодорожный вокзал в стиле сталинского ампира. Это здание и действует поныне — оно встречает пассажиров высокими потолками и просторным залом ожидания.

Станция Осташков

Сейчас линия уже не так оживленна, как в былые годы. Когда-то Осташков принимал паровозы чаще и отправлял поезда дальше — на Полоцк, Великие Луки, Невель. Летом сюда иногда назначают прямые поезда из Москвы или Петербурга. Но первозданность этих тихих мест круглый год привлекает любителей природы, рыбаков, паломников, семьи с детьми. По выходным они занимают места в ретропоезде и отправляются в билибинскую сказку. Где-то далеко мчатся «Сапсаны» и «Ласточки», реализуются планы по строительству ВСМ, а тут — начало XX века и упоительные, сонные пейзажи.

Ветка Бологое—Осташков безусловно достойна поездки и изучения. Оказавшись на ее тихих перегонах, вы превращаетесь в странника, который исследует дремучие леса и заболоченные луга. Если вы устали от городской суеты, хотите замедлиться и ощутить размеренность, смело выбирайте эту дорогу для своего следующего путешествия.