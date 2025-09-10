Соединяя столицы

Знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», которое в конце XVIII века совершил Радищев, длилось, как считают специалисты, шесть-семь дней. В начале следующего столетия сухопутная дорога занимала в среднем уже четыре-пять дней. Но все убыстрилось пятикратно, когда Северную столицу с Первопрестольной соединила железная дорога.

Возможное появление железнодорожных — чугунных — путей вызвало оживленную дискуссию в обществе, и тут на стороне прогресса оказался «наше все» — Александр Сергеевич Пушкин. Он заметил в письме к Одоевскому: «Дорога (железная) из Москвы в Нижний Новгород еще была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург — и мое мнение — было бы: с нее и начать».

Начали, впрочем, не с Нижнего и уже после смерти Пушкина: со строительства Царскосельской железной дороги, которую откроют осенью 1837 года. А до появления главной дороги — Николаевской, которой предстояло со временем стать Ленинградской, а потом Октябрьской, под каким именем мы и знаем ее сегодня, пройдет еще полтора десятка лет.

Строительство большой железнодорожной магистрали, связавшей две столицы, стало благом — первый царский поезд в 1851 году преодолел расстояние от Москвы до Петербурга за 19 часов. Появление железных дорог привело к широкому распространению дальних путешествий: если до этого человек отправлялся на богомолье или ярмарку в ближайший уездный или губернский город, то теперь билет в третий класс был доступен достаточно широкому кругу граждан. Век пара мчал вперед, строились первые железнодорожные станции, появлялись принципиально новые для того времени — и совершенно привычные нам — сооружения: вокзалы.

Проект вокзала, который мы сегодня знаем как Ленинградский в Москве, подготовил Константин Тон — любимый архитектор императора Николая I. Среди работ именитого зодчего: храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец в Москве, Екатерининский собор в Царском Селе. Интересно, что Тон к тому моменту уже имел «железнодорожный» опыт: по его чертежам построили деревянный Царскосельский вокзал.

Первый вокзал Москвы выполнен в стиле неоренессанс, здание украсила изящная четырехгранная башня с часами. Вокзал назвали Николаевским через четыре года после кончины Николая I, в 1855 году: новый царь Александр II помнил о вкладе отца в становление железнодорожной отрасли империи. В 1923 году вокзал стал Октябрьским, еще через год — Ленинградским. В 1931 году отсюда отправилась в первый рейс «Красная стрела», которой предстояло стать легендой.

Московский вокзал Санкт-Петербурга очень похож на своего собрата из первопрестольной, и изначально он тоже назывался Николаевским. Более того, здания радовали сходством и внутри: на первом этаже располагались залы для пассажиров и вестибюли, а на втором — служебные квартиры железнодорожников. Оба вокзала, и в златоглавой, и в Северной столице, оформлены очень богато: тут использовали мрамор, заказали дубовый паркет. При возведении комплексов чувствовалась основательность хозяйственников середины XIX века — если строить, то на века, с использованием хороших материалов. В 1852 году в здании петербургского вокзала нарядили первую публичную рождественскую елку города. Начальником пассажирской станции и, соответственно, вокзала в 1850-е назначили Николая Миклуху — отца будущего путешественника.

Теперь отправимся и мы в путешествие между двумя столицами — только противоходом Радищеву: из Москвы в Петербург!

Первый железнодорожный вокзал Твери называют островным: он расположен между двумя главными путями, подобно небольшому острову. Здание в русско-византийском стиле построили в 1848 году по проекту архитектора Рудольфа Желязевича, помощника Константина Тона. При возведении использовали местные материалы: белый камень из Старицы, где его добывали со времен глубокого Средневековья, и красный кирпич.

Когда гуляешь по историческому зданию, невольно представляешь себе планировку позапрошлого века: где-то здесь располагался зал ожидания, стояли многочисленные чемоданы, сундуки и узлы, рядом багажное, кассовое и телеграфное отделения. Вот-вот прозвучит станционный колокол. В полуротонде, ориентированной в сторону Петербурга, находились царские комнаты — здесь отдыхали члены императорской фамилии, устраивались торжественные церемонии и приемы. В 2010-е годы царский павильон в Твери был отреставрирован — здесь снова появились два мраморных камина и шелковые обои, приведены в порядок сводчатые потолки и лепнина.

Тверь до революции встречала и провожала всех российских императоров, делали это пышно и торжественно. Например, во время визита Александра II в 1866 году из Москвы доставили живые цветы: «Раздался свист приближающегося поезда, шапки слетели со всех голов, раздалось восторженное "Ура!". Из-за деревьев пристанционного сада показался убранный флагами, цветами красивый локомотив царского поезда, за ним — три вагона, в которых размешалось августейшее семейство».

Справедливости ради, при знакомстве с Октябрьской железной дорогой стоит обращать внимание не только на старинные вокзальные комплексы, возведенные в XIX веке. В 1991 году в Твери открыли новое здание вокзала: массивное, серое, выполненное в стилистике советского модернизма. Обязательно загляните внутрь, чтобы полюбоваться зимним садом — здесь есть что-то из Индии, что-то из Бразилии. Притягивает внимание и исполинская мозаика Анатолия Голубцова, посвященная истории и современности тверской земли. Тут и княжеская дружина, и прозрачная лента Волги, и взлетающий самолет.

Следующая остановка нашего путешествия — вокзал Вышнего Волочка. Он отличается от построенных в 1840–1850-е годы на других участках Николаевской железной дороги. Старое здание (деревянное, построенное по проекту все того же Желязевича) в XIX веке сгорело, и уже по индивидуальному проекту в 1899–1905 годах тут возвели новое, кирпичное, действующее и сегодня. Его выстроили в стиле эклектики с элементами готики: шпили, зубцы, ступенчатые аттики, будто из романов Вальтера Скотта. В отличие от Желязевича, вошедшего в историю «образцовыми» — типовыми, как бы мы сейчас сказали,— проектами вокзалов, автор «готического замка» в Вышнем Волочке точно не установлен. Некоторые специалисты склонны видеть здесь стилистику Николая Бенуа и ссылаются на его постройки в Петергофе — собственно вокзал и императорские конюшни.

Следующая остановка — Бологое — у всех на устах: с детства мы помним стихи Самуила Маршака про рассеянного с улицы Бассейной, а в позднесоветское время на танцевальных площадках звучал хит группы «Веселые ребята»:

Что за наваждение такое,

Я все повторяю адрес твой.

Бологое, Бологое, Бологое,

Это между Ленинградом и Москвой.

Шутят, что именно здесь бордюр переходит в поребрик: до Москвы 330 км, а до Санкт-Петербурга — 320 км. Вокзал в Бологом также строили по проекту Желязевича: тот же русско-византийский стиль с явными флорентийскими мотивами, массивная галерея на чугунных колоннах.

На станции Бологое вы сможете полностью погрузиться в начало XX века: отсюда до Осташкова следует ретропоезд с настоящим паровозом, расписание удобно состыковано с поездами главного хода Октябрьской железной дороги.

Мы живем в век высоких скоростей. Четко и стремительно идут «Сапсаны» — теперь путешествие из Петербурга в Москву занимает около четырех часов, а не дней. Не за горами основной этап строительства линии высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, которая сократит время в пути еще почти вдвое. Но даже на вершине научно-технического прогресса не стоит забывать об эпохе пара, старичках-паровозах и великолепных вокзальных комплексах, построенных в XIX веке.