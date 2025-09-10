Самые эффектные

Пассажир, впервые приезжающий в Москву, Пензу, Елец или Киров — не важно, сразу оценивает состояние вокзального комплекса и благоустройство прилегающих улиц, фотографируется на фоне старенького паровоза, часто бронирует гостиницу рядом. Вокзал — место встреч и расставаний, улыбок и слез, прощальных поцелуев и самых теплых объятий. И, конечно, это, как справедливо говорят, ворота города. Со столичных «ворот» и начнем.

Главными в стране, конечно, считают «вокзалы-близнецы»: Ленинградский в Москве и Московский в Санкт-Петербурге. Пожалуй, их и знают лучше всего. Но в российских столицах есть и другие комплексы, существующие с конца XIX — начала XX веков и привлекающие незаурядной историей и ярким обликом.

Ярославский

Ярославский вокзал был открыт в 1862 году. Первоначально он назывался Троицким — железнодорожное полотно шло до Сергиева Посада, знаменитого на всю империю Троице-Сергиевой лаврой. Государство понимало, что значение этой линии отнюдь не только экономическое, а еще и культурное, ведь тысячи паломников каждый год стремились попасть в лавру к мощам преподобного Сергия Радонежского. Даже митрополит Филарет стал поклонником железнодорожного транспорта: «Рекомендую железную дорогу. Сколько употреблено искусства, усилий и средств для того, чтобы вместо пяти — ехать полтора часа». Позже линию продлили до Ярославля. Привычное нам здание вокзала построил Федор Шехтель. Мастер московского модерна возвел его в «северорусском стиле с некоторым монастырским оттенком». Над входом в вестибюль можно увидеть рельефные символы трех городов: Георгий Победоносец отвечает за Москву, Михаил Архангел — за Архангельск, а медведь — за Ярославль.

Казанский

Ходит байка, что раньше таксисты зарабатывали немалые деньги, по 15–20 минут катая гостей города с Ярославского вокзала на Казанский — туристы не имели представления о расстояниях и подумать не могли, что достаточно просто перейти улицу. Сейчас интернет приучил нас заранее изучать онлайн-карты, да и название станции второго и четвертого центральных диаметров — Площадь трех вокзалов — тоже предупреждает.

Казанский вокзал первоначально назывался Рязанским, он был открыт в 1862 году, а в 1893-м железная дорога дошла от Москвы до Казани — и Рязанский стал Казанским. В 1910 году решили строить новое здание, которое своими грандиозными масштабами должно было символизировать «ворота на Восток» — Россия закрепилась на берегах Тихого океана, уже появился могучий Транссиб, и азиатское направление (орел ведь у нас двуглавый — неслучайно «смотрит» и на запад, и на восток) становилось приоритетным.

Конкурс на проектирование выиграл архитектор Алексей Щусев, который предложил возвести ансамбль в национально-романтическом стиле с элементами неорусской эстетики и восточными вкраплениями. Центральная часть вокзала в Москве напоминает башню Сююмбике в Казанском кремле, а шпиль увенчан драконом Зилантом, символом Казани. Характер комплекса, возводившегося с 1913 по 1926 год, несмотря на войны и революции, удачно подметили Ильф и Петров в «Двенадцати стульях»: «Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками, легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала».

Киевский

Киевский вокзал (изначально назывался Брянским) также попал в историческую колею на стыке эпох: его начали строить незадолго до Первой мировой войны, в мае 1914 года, а открыли в начале 1918-го, уже при советской власти. Перрон Киевского вокзала украшает дебаркадер, спроектированный инженерным гением Владимиром Шуховым. Конструкция состоит из 31 одной арки (некоторые оригинальные, многие заменили при реконструкции в начале 2000-х годов) и защищает пассажиров от снега, ветра и дождя. Часы Киевского вокзала расположены на высоте 54 м. Их заводят вручную каждый день, а к механизму ведет лестница из 175 ступеней. В часовую башню можно попасть с экскурсией и увидеть механизм, работающий с 1917 года.

Белорусский

Открытый в 1870 году, вокзал успел побывать Смоленским, Брестским, Александровским и Белорусско-Балтийским, прежде чем в середине прошлого века стать Белорусским. Особую славу ему принес одноименный фильм Андрея Смирнова, вышедший на экраны в 1970-м. Но не только о Великой Отечественной хранят здесь память — в 2014 году перед Белорусским вокзалом появился памятник «Прощание славянки», посвященный столетнему юбилею (хотя в некоторых источниках и упоминается, что марш появился двумя годами ранее — в 1912-м) одноименного марша. А эффектное здание вокзала, возведенное в 1912 году архитектором Иваном Струковым, мелькает во многих советских художественных фильмах: «Подкидыш», «Девушка без адреса», «Летят журавли».

Павелецкий

Вокзал стал ровесником XX века: он был открыт 1 сентября 1900 года. Некоторое время вокзал именовали Саратовским (этот волжский город был главным узлом железнодорожной сети Общества Рязанско-Уральской дороги), и многие удивляются, почему он стал Павелецким. А дело в том, что после Великой Отечественной войны линию продлили как раз до рабочего поселка Павелец — скромного населенного пункта в Рязанской области с населением всего 2,5 тыс. человек. Каждый день многие горожане говорят: «Мне на Павелецкий», не представляя, что это за Павелец и где он находится. Именно на Павелецкий вокзал в январе 1924 года прибыл траурный поезд с телом Владимира Ленина, сейчас паровоз У127 экспонируется в расположенном неподалеку от вокзала Музее Московской железной дороги.

Савеловский

Самым уютным и камерным столичным вокзалом можно, пожалуй, назвать Савеловский. Сейчас с него отправляются только пригородные поезда (изначально дорогу предполагалось продлить до Рыбинска и Калязина; сегодня в Рыбинск можно ехать с Ярославского вокзала, но с пересадкой в Ярославле или с Восточного, а в Калязин — с Восточного). Здание, возведенное предположительно по проекту архитектора Александра Сумарокова и органично сочетающее черты неоклассицизма и модерн, появилось на карте Москвы в 1902 году. Приезжаешь за 20 минут до электрички, неспешно бродишь, любуясь величественными интерьерами, и затем отправляешься до Дмитрова, Икши или Кимр. В вагоне неторопливо беседуют дачники, рыбаки и велосипедисты, за окном мелькают деревянные избы и новые коттеджи. Настоящая подмосковная жизнь во всей ее сложности и цветастости.

Курский

Большинство пассажиров считают этот вокзал (до 1935 года он назывался Курско-Нижегородским) советским, напоминающим пивную-«стекляшку». Но внутри здания, действительно появившегося в советские 1970-е, прячется исторический фасад старого вокзала, спроектированного архитектором Николаем Орловым в 1896 году. Станционный комплекс был увековечен Венедиктом Ерофеевым, который в «Москва—Петушки» сделал вокзал центром жизни литературного героя: «Если даже ты пойдешь налево — попадешь на Курский вокзал; если прямо — все равно на Курский вокзал; если направо — все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть». От железнодорожного ансамбля можно отправиться гулять по берегам Яузы, в Сыромятники, в район креативных кластеров — на «Арму», «Винзавод», «Артплей».

Витебский

В Санкт-Петербурге особого внимания, бесспорно, заслуживает Витебский вокзал (изначально — Царскосельский, потом — Детскосельский). Первый поезд отсюда отошел в 1837 году. Паровоз «Проворный» старательно тянул восемь вагонов. Среди пассажиров заметили императора Николая Павловича, а роль машиниста досталась инженеру Францу Герстнеру, строившему Царскосельскую железную дорогу.

В 1904 году появилось современное здание вокзала, позволившее обслуживать большее количество пассажиров. Многие воспринимают Витебский исключительно как архитектурное сочинение и приходят полюбоваться его изумительными плавными линиями: Витебский вокзал стал одной из первых построек транспортной инфраструктуры в стиле модерн. Решетки балконов украшены коваными элементами. Вестибюль высотой больше 20 метров радует растительными орнаментами. На втором этаже расположен Картинный зал с роялем — здесь и сегодня регулярно проходят концерты.

С технической точки зрения вокзал тоже стал новаторским: пассажиров между этажами перевозил лифт, багаж доставлялся с помощью подъемной машины. Внушительные залы освещались электрическими лампочками — тогда подобная опция оставалась привилегией самых богатых столичных домов. Автор шедевра — Станислав Бржозовский.

Мы поговорили лишь о восьми вокзалах: о семи московских и одном петербургском, притом что в Москве их десять, а в Санкт-Петербурге — пять. И даже если не все оставшиеся «за кадром» могут поспорить с описанными в красоте, не у всех такая же богатая история, их объединяет одна определяющая черта: вокзалы помогают нам добраться туда, где ждут родные и близкие.