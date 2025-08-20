Работодатели недооценивают стажеров

Примерно треть российских студентов вузов во время учебы проходят стажировки в компаниях, подсчитали эксперты кадровой платформы Ancor. В основе их исследования — опрос работодателей, организующих у себя стажерские программы, и самих стажеров.

Чаще всего (в 25% случаев) учащиеся проходили стажировку в сфере продаж, на административных позициях (22%) и в маркетинге (20%). Реже всего стажировки организуются страховыми компаниями (8%) и юридическими фирмами (6%).

Среди характеристик стажировки, которые особо важны ее участникам, опрошенные студенты отметили наличие оплаты (50% респондентов), возможность обучения на рабочем месте (47%) и гибкий график (42%). Для трети опрошенных приемлемой суммой оплаты является 30–50 тыс. руб. в месяц, четверть рассчитывает получить 50–100 тыс. руб., 20% согласны на 20–30 тыс. руб. Стажироваться бесплатно готовы только 6,4% опрошенных студентов.

Сами компании смотрят на вопрос оплаты работы стажеров иначе. По мнению работодателей, в первую очередь комфортные условия стажировки создают возможность учиться на рабочем месте (84% опрошенных представителей компаний), возможность «закрыть» практику (69%) и перспектива последующего трудоустройства (67%).

Оплата труда стажеров у работодателей находится только на пятом месте (51%) по важности — после наличия хорошей репутации компании (59%). Вероятно, поэтому почти треть работодателей (28%) не считают нужным предлагать стажерам оплачиваемую стажировку.

Согласно исследованию, доля компаний, которые ежегодно предлагают студентам стажировки, последние годы снижается — если в 2021 году такие программы были у большинства (82%), то в 2025 году они есть уже только у 45% опрошенных организаций.

Отметим, что такая ситуация выглядит парадоксальной с учетом состояния российского рынка труда и нарастающей борьбы за молодых специалистов между работодателями. Впрочем, треть (34%) компаний, не имеющих программ, объяснили такую ситуацию отсутствием профильного бюджета. При этом большинство опрошенных работодателей (84%) адекватно оценивает ситуацию с кадрами и называет основной причиной проведения стажировки дальнейший наем стажеров для работы на постоянной основе.

Анастасия Мануйлова