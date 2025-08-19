Рынок акций взлетел после новости о готовности Путина и Зеленского встретиться

После заявления Белого дома о готовности президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского лично встретиться, индекс акций на Мосбирже резко увеличился. За 20 минут он подскочил с 2955,4 до 2975,6 пунктов, рост индекса составил +0,68%, следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на 21:50, индикатор сохраняет рост на 0,49% до 2 965,6 пунктов. Заметнее всего выросли акции на бумаги «Группы Астра» (+2,2%), АЛРОСА (+1,5%), ПИК (+1,4%), «Россети» (+1,4%) и «Полюса» (+1%).

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на пресс-конференции. Она также сообщила о возможных гарантиях безопасности Украине со стороны США и пояснила, чем полезен открытый диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Подробнее о заявлениях госпожи Левитт читайте в материале «Ъ».