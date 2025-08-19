Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белый дом об обещании Путина, «немного недовольных» РФ и Украине и нетерпеливом Трампе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге оценила полезность саммита на Аляске, рассказала о возможных гарантиях безопасности Украине со стороны США и пояснила, чем полезен открытый диалог с президентом России Владимиром Путиным. Главные высказывания госпожи Левитт — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Al Drago / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Al Drago / Reuters

О пользе саммита на Аляске

  • Саммит на Аляске был очень продуктивным. Он открыл путь для второй фазы переговоров по украинскому урегулированию.
  • Появился «свет в конце тоннеля» в рамках урегулирования конфликта на Украине.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф будут координировать работу с Россией и Украиной для скорейшей встречи Путина и Зеленского.

О гарантиях Украине от США

  • Войск США на Украине в рамках гарантий безопасности не будет.
  • США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине.
  • США не исключают поддержки с воздуха в качестве гарантий безопасности Украине.
  • Вашингтон будет обсуждать с Москвой приемлемые для России гарантии безопасности Украины.
  • Для «хорошей сделки» Россия и Украина должны остаться немного недовольными.

О встрече Путина и Зеленского

  • Трамп уверен, что нужен открытый диалог с Путиным. Это помогает понять позицию России.
  • Путин и Зеленский выразили готовность сесть за стол переговоров друг с другом. Полным ходом идет подготовка к их встрече.
  • Путин пообещал лично встретиться с Зеленским в ближайшие пару недель.
  • США обсуждают с Россией множество возможных мест для проведения трехсторонних переговоров.

    • Где может пройти встреча Путина и Зеленского: Рим, Женева и другие варианты

    Читать далее

  • Трамп выступает за скорейшие новые контакты, он не хочет ждать еще месяц.
  • Трамп понимает, что мир на Украине должен сохраняться и после завершения срока его президентства.

О мотивах Трампа

Да, Трамп хочет в рай. Надеюсь, все присутствующие на брифинге тоже туда попадут (сегодня Трамп шутливо заявил, что собирается завершить конфликт на Украине, потому что хочет в рай.— «Ъ»).

Новости компаний Все