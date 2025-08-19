Белый дом об обещании Путина, «немного недовольных» РФ и Украине и нетерпеливом Трампе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге оценила полезность саммита на Аляске, рассказала о возможных гарантиях безопасности Украине со стороны США и пояснила, чем полезен открытый диалог с президентом России Владимиром Путиным. Главные высказывания госпожи Левитт — в подборке «Ъ».

Фото: Al Drago / Reuters Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

О пользе саммита на Аляске

Саммит на Аляске был очень продуктивным. Он открыл путь для второй фазы переговоров по украинскому урегулированию.

Появился «свет в конце тоннеля» в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф будут координировать работу с Россией и Украиной для скорейшей встречи Путина и Зеленского.

О гарантиях Украине от США

Войск США на Украине в рамках гарантий безопасности не будет.

США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине.

США не исключают поддержки с воздуха в качестве гарантий безопасности Украине.

Вашингтон будет обсуждать с Москвой приемлемые для России гарантии безопасности Украины.

Для «хорошей сделки» Россия и Украина должны остаться немного недовольными.

О встрече Путина и Зеленского

Трамп уверен, что нужен открытый диалог с Путиным. Это помогает понять позицию России.

Путин и Зеленский выразили готовность сесть за стол переговоров друг с другом. Полным ходом идет подготовка к их встрече.

Путин пообещал лично встретиться с Зеленским в ближайшие пару недель.

США обсуждают с Россией множество возможных мест для проведения трехсторонних переговоров.

Трамп понимает, что мир на Украине должен сохраняться и после завершения срока его президентства.

О мотивах Трампа

Да, Трамп хочет в рай. Надеюсь, все присутствующие на брифинге тоже туда попадут (сегодня Трамп шутливо заявил, что собирается завершить конфликт на Украине, потому что хочет в рай.— «Ъ»).