Белый дом сообщил о готовности США помочь с координацией по гарантиям для Украины

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что США готовы помочь с координацией по гарантиям безопасности для Киева. По ее словам, президент Дональд Трамп поручил команде по национальной безопасности проработать этот вопрос с европейскими представителями.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Кэролайн Левитт

«Мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставим другие средства для гарантий безопасности нашим европейским союзникам. Президент понимает, что гарантии безопасности критически важны для обеспечения прочного мира, и поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе»,— сказала госпожа Левитт во время брифинга в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.

Источники Axios также подтвердили, что США, европейские страны и Украина создали рабочую группу для разработки предложений по гарантиям безопасности для Киева. Комитет возглавляет госсекретарь США Марко Рубио.