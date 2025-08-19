Axios: США, ЕС и Украина создали рабочую группу по гарантиям безопасности

США, европейские страны и Украина создали рабочую группу для разработки предложений по гарантиям безопасности для Украины, сообщает Axios.

Комитет возглавляет госсекретарь США Марко Рубио. В ближайшие дни представители США, Украины и европейских стран начнут работу над этими предложениями. Ожидается, что США будут поддерживать Украину в воздушной сфере.

Во время переговоров с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп выразил готовность работать над гарантиями безопасности, аналогичными 5-й статье устава НАТО. Однако его позиция по роли США в этих гарантиях осталась неясной.