Изгнание по закону

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов 19 августа внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о праве думских фракций принимать решение об исключении депутата из своего состава. Положительно к этой идее отнеслись в КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людях». В ЛДПР, откуда сам господин Нилов был недавно исключен — по его мнению, незаконно,— поправку не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ярослав Нилов предложил дополнить закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы» нормой, в соответствии с которой фракция сможет принимать решение об исключении депутата из своего состава «в порядке, который устанавливается регламентом Госдумы». В пояснительной записке отмечается, что, согласно действующему закону, депутат, избранный в Думу по партсписку, не вправе выйти из соответствующей фракции. При этом на практике «имеются случаи» исключения депутата из фракции, хотя порядок принятия такого решения законом не установлен.

«Сегодня у нас в законе ничего не сказано по поводу исключения из фракции депутата, который шел по партийному списку,— пояснил “Ъ” господин Нилов.— По закону о статусе депутата есть возможность выхода на основании заявления. Других оснований для исключения из фракции в законе не предусмотрено. Этот вопрос надо отрегулировать исходя из складывающейся правоприменительной практики в рамках совершенствования законодательства, чтобы устранить правовую неопределенность».

Напомним, что сам Ярослав Нилов 25 июня был исключен из партии и фракции ЛДПР «за нарушение партийной дисциплины» (поводом для этого стала его публичная критика в адрес партруководства). После этого, как сообщал “Ъ”, парламентарий подал в Тверской райсуд Москвы иск с требованием отменить решение об исключении из фракции, которое, как он считает, противоречит закону о статусе депутата (см. “Ъ” от 11 августа).

«Сейчас без кардинального изменения закона о статусе любое упоминание об исключении депутата из фракции антиконституционно,— настаивает электоральный юрист Гарегин Митин, представляющий господина Нилова в суде.— Конституционный суд в свое время четко сформулировал, что парламентская деятельность депутата не зависит от региональных и фракционных интересов. Депутат подчиняется партийной дисциплине, только пока это не противоречит интересам избирателей. При этом очевиден пробел в действующем законодательстве: нет согласованности между требованием закона об обязательном вхождении депутата во фракцию в случае избрания по спискам и возможностью его исключения из фракции». В то же время, как показывает практика, запрос на подобные действия со стороны руководства партий существует, добавляет юрист: «И если предложенные Ярославом Ниловым поправки будут приняты, депутата можно будет законно исключать из фракции».

В «Единой России» пока воздерживаются от комментариев по поводу новой инициативы. Пресс-служба ЛДПР комментировать предложение бывшего однопартийца отказалась. Что же касается других представителей думской оппозиции, то они в целом согласны с тем, что данный вопрос нуждается в регулировании.

«Исключения из фракций были, но подобные решения раньше не обжаловались в суде,— поясняет руководитель юридической службы ЦК КПРФ Георгий Камнев.— Ведь каких-либо существенных юридических последствий это не несет, это скорее имиджевая история. Но если такие вопросы возникают, то необходимо прописать процедуру. Если есть правоприменение — желательно, чтобы оно имело четкие характеристики».

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев напомнил “Ъ”, что эсеры тоже выступали с подобными инициативами и с тех пор их позиция не изменилась. Поправки, разрешающие фракциям исключать депутатов из своего состава за нарушение фракционной дисциплины, «Справедливая Россия» предлагала еще в 2012 году. А в 2015-м эсеры выступили за внесение в регламент Думы изменений, позволяющих лишать депутатов членства во фракции, если они в течение шести месяцев не участвовали в ее работе.

Наконец, в партии «Новые люди» считают, что такое право у фракций должно быть, но «это именно право, а не обязанность». «Каждая фракция сама должна решать, пользоваться им или нет. Такой подход сохранит гибкость и позволит учитывать специфику разных политических сил»,— заявили “Ъ” в пресс-службе партии.

Ксения Веретенникова, Анастасия Корня