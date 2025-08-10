Депутат и фракция едины

Депутат Госдумы Ярослав Нилов обжалует в суде решение об исключении его из фракции ЛДПР. Оно не только принято с нарушением внутреннего регламента, но и подрывает базовые принципы российского парламентаризма, настаивает заявитель. Это первый случай, когда парламентарий оспаривает свое исключение из фракции, и дело может стать знаковым, особенно если истец дойдет до Верховного суда, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Нилов (справа) уверен, что решение о его исключении из фракции ЛДПР бьет не только по нему лично, но и по всему российскому парламентаризму

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в понедельник, 11 августа, подаст в Тверской районный суд Москвы иск с требованием отменить решение об исключении его из думской фракции ЛДПР. Об этом “Ъ” сообщил электоральный юрист Гарегин Митин, представляющий политика в суде.

Господин Нилов настаивает, что решение о его исключении из фракции является незаконным как по существу, так и по процедуре принятия.

Напомним, 25 июня один из старожилов ЛДПР Ярослав Нилов был исключен из партии и фракции «за нарушение партийной дисциплины» (поводом для этого стала его публичная критика в адрес руководства партии). Однако, отмечается в иске, такое решение противоречит закону о статусе депутата Госдумы, который в принципе не предусматривает исключения избранного по партсписку парламентария из фракции.

Причем отсутствие соответствующей нормы — это не случайный пробел в законодательстве, подчеркивает заявитель. Подобный подход полностью противоречил бы самой сущности депутатского мандата, ведь это означало бы подчинение народного избранника политической партии, от которой он был избран. Между тем, согласно Конституции, результаты выборов определяет не партия, а голосование избирателей, отмечается в иске.

Заявитель также напоминает, что Госдума неоднократно отклоняла попытки введения так называемого императивного мандата», ставящего депутата в зависимость от выдвинувшей его партии.

«Оспариваемое решение является незаконным не только потому, что оно нарушает права конкретного депутата Я. Е. Нилова, но и по той причине, что оно подрывает базовые принципы парламентаризма в правовой системе РФ»,— подчеркивается в иске.

Кроме того, депутат настаивает на том, что спорное решение было принято с нарушением норм регламента Госдумы, так как за него не проголосовало большинство членов фракции.

Из 23 депутатов, входящих во фракцию ЛДПР, на заседании присутствовали 13 человек, из которых десять голосовали за, один против и двое воздержалось. Таким образом, за исключение депутата из фракции было подано всего десять голосов, а этого недостаточно для принятия подобного решения.

Гарегин Митин обращает внимание на то, что, хотя депутатов из фракций исключали и раньше (см. справку), это первое судебное дело об оспаривании такого решения.

А с точки зрения закона таких дел вообще не должно быть, уверен он. Фракции, поясняет эксперт, лишились возможности исключать депутатов после того, как был введен запрет на переход парламентариев из одной фракции в другую (соответствующие поправки были внесены в законодательство летом 2005 года). С тех пор добровольный выход из фракции стал основанием для лишения парламентария полномочий, тогда как исключение его по решению фракции законом вообще не предусмотрено, подчеркивает господин Митин.

В ЛДПР иск Ярослава Нилова комментировать отказались. «В партии этим не интересуются»,— заявил собеседник “Ъ”.

По мнению электорального юриста Олега Захарова, это интересное дело может стать знаковым, особенно если истец дойдет до Верховного суда и создаст прецедент в высшей судебной инстанции. В иске оспаривается право фракции принимать решения, выходящие за пределы нормативного регулирования, включая и возможность исключить депутата из своего состава. Такое право вряд ли может быть ограничено судом, поскольку это противоречило бы правовой природе фракционной деятельности, являющейся отражением в парламентской работе позиции и решений партии, рассуждает эксперт. Но прямого указания на это в законе нет, и недостающее регулирование теперь может восполнить прецедентная практика, заключает господин Захаров.

Анастасия Корня, Григорий Лейба