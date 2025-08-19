Техосмотр автомобилей может подорожать с 2026 года

Минимально допустимая цена технического осмотра легкового автомобиля вырастет с 913 до 1,3 тыс. руб. с 2026 года. Соответствующие изменения планируется заложить в методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Нововведение коснется около 6 млн автовладельцев.

Помимо увеличения минимальной цены, планируется ввести пошлину за передачу данных о пройденном техосмотра в базу данных МВД. Размер пошлины составит 500 руб. за единую диагностическую карту. Вопрос о том, кто будет оплачивать эту пошлину — операторы или автовладельцы — сейчас обсуждается с МВД и Минфином.

Регионы ежегодно устанавливают тарифы на технический осмотр на основании методики ФАС, собирая данные у местных операторов. В отсутствие необходимого кворума субъекты федерации индексируют тарифы самостоятельно, ориентируясь на инфляцию и минимально допустимый лимит, закрепленный в методике.

Подробнее — в материале «Ъ».