Посольство Белоруссии в России проверяет данные об удержании в рабстве своих граждан

Посольство Белоруссии в России начало проверку по информации о незаконном удержании граждан страны на ферме в Воронежской области. Об этом сообщили агентству БелТА в пресс-службе дипмиссии.

По данным агентства, в дипломаты нашли номера белорусов, которые могут находиться в рабстве. Одному из них удалось дозвониться. «Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранительных органов Беларуси и России»,— прокомментировали ситуацию в посольтве.

После сообщений СМИ о незаконном удержании более 100 человек на ферме СКР по Воронежской области начал проверку. Волонтеры из движения «Альтернатива» вызволили с предприятия четырех человек, двое из них — граждане Белоруссии. По их словам, людей на ферме заставляют работать в теплицах и полях без оплаты и с ограничениями свободы.