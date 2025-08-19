СКР проверит ферму в Воронежской области, где удерживали в рабстве более 100 человек

Управление Следственного комитета России (СКР) в Воронежской области проведет проверку информации о незаконном удержании людей на сельскохозяйственном предприятии в селе Подколодновка Богучарского района. По данным волонтерского центра «Альтернатива», на ферме держали в рабстве около 100 человек.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— отметили в Telegram-канале ведомства. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки.

До этого волонтеры из центра «Альтернатива» смогли вызволить из трудового рабства четырех человек — двух граждан Белоруссии и двух россиян. Об их пропаже сообщили родственники. Подопечные центра сообщили волонтерам, что владельцы фермы заманивают людей на предприятие привлекательными условиями, а затем удерживают шантажом и угрозами. За работу людям не платили, за пределы предприятия их выпускали только в сопровождении.

Член движения «Альтернатива» в интервью РЕН ТВ сообщил, что после вызволения четырех человек в центр начали поступать новые заявки. По словам волонтера, хозяева фермы вербуют работников «на ежедневной основе», поэтому точное количество незаконно удерживаемых постояльцев назвать сложно.