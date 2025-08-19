Белый дом решил оставить Россию и Украину «немного недовольными» ради мира

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что для прочного мира на Украине нужно, чтобы каждая из сторон конфликта осталась «немного недовольна» итоговым соглашением. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале администрации президента США.

Кэролайн Левитт

Фото: Al Drago / Reuters Кэролайн Левитт

«Обеим сторонам придется поступиться. Для заключения хорошей сделки обеим сторонам придется разойтись немного недовольными»,— сказала Кэролайн Левитт. В противном случае, как говорил госсекретарь Марко Рубио, это будет означать капитуляцию для одной из сторон.

По словам госпожи Левитт, сейчас идет подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом параметры мирного урегулирования только обсуждаются Украиной и европейскими лидерами. То, что предложил Владимира Путин во время саммита на Аляске, официально не раскрывалось.