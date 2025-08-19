«Технологии упрощают жизнь, но не заменяют человека»

В рамках фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге представители киноиндустрии обсудили влияние искусственного интеллекта (ИИ) на отрасль. Они сошлись во мнении, что ИИ удобен в работе, позволяет экономить время и ресурсы. При этом они выразили уверенность в незаменимости человека.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор Red Pepper Film Иван Соснин использует искусственный интеллект для написания сценариев

Обсуждение влияния искусственного интеллекта на кинематограф прошло в рамках трека «Кино» фестиваля креативных индустрий на open talk по теме «Создание, продвижение, дистрибуция кино и медиа». Модератором встречи стал продюсер и генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин.

Дискуссия началась с обсуждения интеграции ИИ в кинопроизводство: от генерации сценария, обработки картинки и звука до решения аналитических задач.

По мнению сооснователя видеопродакшн-студии Megapolis-video и постпродакшн-студии Megapolis CG Антона Агапова, такой инструмент, как ИИ позволяет экономить время, деньги и человеческие ресурсы. «Моя компания создает графику и спецэффекты для кинофильмов в разных точках мира. Да, мы используем ИИ. Это дает колоссальные результаты и используется повсеместно»,— рассказал он.

Спикер уточнил, что 10-15 лет назад, когда киностудия отдавала сырой материал на постпродакшн для замены в кадре одного объекта на другой, сотрудник тратил до 160 часов на пять секунд фильма. Он вручную удалял предыдущий объект со всех фреймов, добавлял фон и помещал нового персонажа в кадр. Стоимость работы доходила до 300 тыс. руб.

«Сегодня ИИ выполнит такую работу за два часа и 3 тыс. руб., потому что у него отсутствует человеческий фактор»,— подчеркнул Антон Агапов.

Когда Виктор Шадрин поднял тему о полноценном замещении ИИ реальных людей, директор Red Pepper Film Иван Соснин рассказал, что пробует писать сценарий с помощью ИИ, но результат пока его не устраивает. «ИИ помогает в создании образа будущего героя по вводным данным (локация, возраст, семейное положение, профессия). Он классно помогает мне в мозговых штурмах. И в конце получается что-то наподобие сценария, который я написал при помощи ИИ. Технологии упрощаю жизнь, но не заменяют человека»,— рассказал он.

По его словам, во время съемки одного из фильмов студия пользовалась ИИ для создания образов мифических существ по мотивам сказок. Сеть генерировала разные концептуальные варианты облика существ, которые в дальнейшем взяли в работу. Господин Соснин подытожил, что нейросети помогают выполнять не только техническую, но и креативную работу.

Нейросети помогают с организацией рабочего расписания, добавила руководитель департамента международной дистрибуции и копродукции Kunya Film Алина Арслантюк. «Дистрибьюция, в первую очередь, начинается с анализа рынка. Когда вы принимаете участие в разных мероприятиях, тебе нужно спланировать тысячи встреч. Сейчас я загружаю этот список в нейросеть и уточняю, что мне нужно. Он выдает мне варианты, с кем нужно встретиться из контактов, в том числе, где их можно найти»,— рассказала госпожа Арслантюк.

Завершая open talk, участники дискуссии пришли к выводу, что ИИ это рабочий инструмент, которого не надо бояться, а надо изучать.

Фестиваль креативных индустрий будет длиться до 24 августа: в восьми муниципалитетах Свердловской области организованы дискуссии, шоукейсы, выставки, хакатоны, лекции. Заявки на участие в нем подали более 7 тыс. человек.

София Паникова