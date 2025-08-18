«Будущее экономики должно строиться на чем-то очень уникальном»

Более 7 тыс. человек подали заявки на участие в международном фестивале креативных индустрий, который в понедельник открылся в Екатеринбурге. В течение недели в восьми муниципалитетах Свердловской области будут проходить дискуссии, шоукейсы, выставки, хакатоны и публичные лекции. На главной пленарной сессии эксперты уже обсудили важность развития личного бренда и влияние искусственного интеллекта на креативные индустрии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарная сессия «Креативная экономика — экономика будущего: от личного бренда до капитала страны»

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Пленарная сессия «Креативная экономика — экономика будущего: от личного бренда до капитала страны»

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Официальное открытие международного фестиваля креативных индустрий прошло в ККТ «Космос». В нем приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, владелец ювелирного бренда «Ринго» Андрей Ялунин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в видеообращении к участникам фестиваля назвал мероприятие «закономерным событием для региона». Он напомнил, что на Урале активно развивается сфера моды, дизайна, IT-технологий, гастрономии и народных промыслов. Благодаря вкладу креативных индустрий экономика Урала в год достигает 130 млрд руб. и удерживает позиции в пятерке лидеров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы креативное предпринимательство укреплялось на Среднем Урале. Сегодня вы на площадке, где каждая идея может стать началом масштабного культурного явления, нового бизнеса и личной истории успеха», — заявил Денис Паслер.

«Мы создаем среду, в которой талантливые люди могут развиваться, обмениваться идеями, а самое главное — находить единомышленников. Это не только привлекает новых жителей и туристов, но и, безусловно, способствует экономическому росту»,— отметил Алексей Орлов.

По его словам, вклад в валовый региональный продукт от субъектов креативных индустрий в столице Урала составляет около 3%, а к 2030 году должен вырасти до 7-8%.

Фестиваль стал точкой притяжения для дизайнеров, фаундеров стартапов и крупного бизнеса, digital-продюсеров, студентов, инвесторов, представителей бизнеса, корпораций и госструктур. В программе — более 100 спикеров, международные дискуссии, шоукейсы, выставки, хакатоны и публичные лекции. Среди приглашенных экспертов: Яна Чурикова, Сергей Рязанский, Ирина Горбачева, Лилия Рах, Анатоль Вовк и Гоша Карцев.

Фестиваль будет проходить до 24 августа на территории восьми муниципалитетов.

Так, Нижний Тагил организует лабораторию креативного маркетинга «Заводим», Березовский — показ начинающих дизайнеров «NeoFolk — современное прочтение традиций». Сысерть поддержит фестиваль проектом «Креативные лидеры», Краснотурьинск — «Форумом 4К: Территория будущего». В Заречном пройдет фестиваль «Игра форм», а в Первоуральске — «Шайтанка фест». Основные мероприятия пройдут в Екатеринбурге.

Сразу после открытия фестиваля прошла главная пленарная сессия на тему «Креативная экономика — экономика будущего: от личного бренда до капитала страны». Ее участники обсудили влияние искусственного интеллекта на бизнес, важность сохранения идентичности бренда и пути его продвижения, выбор команды для эффективной работы, формирование личного бренда и ответственность перед аудиторией.

Так, основатель ювелирного дома Chamovskikh Александр Чамовских рассказал, что ювелирные компании на Урале не конкурируем друг с другом, потому что «у каждого свое лицо, свой стиль, свой дизайн».

«Мы конкурируем не друг с другом, а именно с внешним миром. Мы должны выходить на экспорт, мы должны показать внутреннему потребителю, что российский продукт — это качественный, интересный, многогранный продукт»,— отметил он.

Fashion-байер и ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах добавила, что нельзя надеяться только на тренды и маркетинг. «Как и личный бренд, как и личность, человек должен иметь свой стиль. У каждого личного бренда свой стиль, своя характеристика»,— пояснила она.

И.о. ректора Уральского федерального университета Илья Обабков пообещал, что будет стимулировать в вузе развитие креативных навыков.

По его словам, в подготовке специалистов важно придерживаться нестандартного подхода. «Будущее экономики, которая процветает, должно строиться на чем-то очень уникальном. И поэтому роль креативной части, когда нужно создавать новое, она очень важна и неизбежна»,— подчеркнул он. Он пояснил, что иначе искусственный интеллект (ИИ) «просто съест все навыки, которые одинаковые и однообразные».

София Паникова