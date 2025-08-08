Свыше тонны арбузов и дынь изъяли у двух незаконных прилавков в Петербурге
Сотрудники комитета по контролю за имуществом провели контрольные мероприятия по пресечению незаконной торговли. В рамках рейда специалисты изъяли более тонны бахчевых культур, сообщили в пресс-службе ККИ.
Ликвидация незаконной точки продажи арбузов
Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом
Несанкционированные точки продажи арбузов и дынь демонтировали у дома 129 по Ленинскому проспекту и у дома 18 по улице Доблести. В связи с этим плоды пришлось изъять.
В структуре Смольного добавили, что рейды на этом не закончатся. Петербуржцев призвали сообщать о незаконной торговле на улицах Петербурга.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что более тонны овощей и фруктов изъяли в Петербурге во время проверок в июле.
