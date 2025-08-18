Жительница Ленобласти попала под поезд возле железнодорожной станции Луга

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования женщины на железной дороге в Ленинградской области. Инцидент произошел в минувшие выходные, сообщили в управлении транспортной полиции по Северо-Западу.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В дежурную часть поступила информация о том, что у ж/д станции Луга грузовой маневровый поезд сбил человека. В результате проверки было установлено, что 51-летняя местная жительница шла вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости перед приближающимся составом. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось — женщину задело по касательной.

Пострадавшую госпитализировали, задержки в движении поездов не допущено, отметили в транспортной полиции. Все подробности произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что электропоезд на станции Лигово насмерть сбил пешехода в наушниках.

Андрей Цедрик