В Ярославле прекращает работу последнее маршрутное такси

В Ярославле с 20 августа маршрутное такси № 97 «14-й микрорайон» – «Улица Большие Полянки» прекращает свою работу. Как объяснил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко, это связано с окончанием срока действия свидетельства на право перевозок пассажиров.

Напомним, что власти Ярославля еще в 2021 году решили отказаться от «маршруток», работающих по нерегулируемому тарифу. Вместо них в городе ввели новые автобусные маршруты. Еще несколько лет после реформы продолжали работать маршруты № 97, 71, 94, 40 и 84, а к 2025 году без льгот оставался только один маршрут — № 97.

В связи с прекращением его работы было принято решение о закупке четырех дополнительных автобусов большого класса для маршрута № 97с «Фабрика «Красный перевал» – «Улица Большие Полянки», что должно привести к улучшению транспортной доступности улицы Бабича и сокращению интервалов движения.

«Сейчас на маршруте № 97с работает 15 автобусов большого класса в будние дни и 10 – в выходные. С 1 сентября выпуск подвижного состава составит 19 машин в будни и 16 – в выходные»,— пояснили в правительстве области.

Алла Чижова