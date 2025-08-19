Глава Ямала поддержал решение властей Муравленко переименовать ДК «Украина»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов одобрил решение властей Муравленко убрать из названия дома культуры «Украина» в муниципалитете упоминание государства. На встрече с жителями города в рамках автопробега по региону он подчеркнул, что объект переименовали в связи с его «полной реконструкцией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом культуры в Муравленко

Фото: Правительство ЯНАО

«Он изменился до неузнаваемости — это новый объект. Учитывая момент, который сейчас переживает наша страна, такие изменения в названии возможны. Я когда это узнал, понял, что имели ввиду городские власти, чтобы здесь находиться в балансе — всему свое время. В любом случае мы ведем себя достойно, смотрим, как в другом государстве поступают, но это другое, а здесь баланс»,— подчеркнул господин Артюхов.

Губернатор добавил, что Россия «тем и сильна, что мы не боремся с прошлым в непростое время». «Мы едем в Муравленко по ул. Украинских строителей, никто же ничего не переименовывает, мы не сносим памятники, бережем нашу совместную историю»,— пояснил он.

Дмитрий Артюхов посетил Муравленко в рамках автопробега «Честный маршрут», в который отправился 13 августа. Губернатор планирует нанести визит в 11 населенных пунктов Ямала и провести встречи с местными жителями. В пути господин Артюхов оценит ход дорожных работ и осмотрит ключевые стройки.

Василий Алексеев