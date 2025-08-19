Белый дом: войск США на Украине не будет

Американских военнослужащих не будет на территории Украины в рамках обсуждаемых гарантий безопасности, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Al Drago / Reuters Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Al Drago / Reuters

Издание Politico сообщало со ссылкой на источник, что власти США во время переговоров не устанавливали каких-либо ограничений по поводу размещения своих войск на Украине. Один из собеседников издания допускал, что США могут послать миротворцев на Украину.

В настоящее время США, ЕС прорабатывают с украинскими дипломатами параметры гарантий безопасности для страны в рамках урегулирования вооруженного конфликта с Россией. Согласно заявлениям европейских чиновников, эти гарантии будут выстраиваться по аналогии с 5-й статьей устава НАТО: нападение на участника — атака на весь альянс.