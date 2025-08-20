Sitronics снимет рулевого с катера

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) сообщила о скором запуске производства безэкипажных катеров (БЭК). Сейчас компания совместно с партнерами — ООО «Бот-Трейд» (бренд Fortis Marine) — работает над линейкой БЭК различной грузоподъемности, предназначенных для доставки грузов по речным и морским акваториям. Впоследствии планируется выйти на их мелкосерийное производство. Эксперты называют направление перспективным, но видят неопределенность и риски для бизнеса в отсутствии четких правил и стандартов для эксплуатации БЭК в логистических целях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Безэкипажный катер «Странник»

Фото: Sitronics Group Безэкипажный катер «Странник»

Фото: Sitronics Group

Sitronics KT разрабатывает проект линейки катеров разной грузоподъемности от 550 кг до 1,5 тонны, которые будут решать исключительно логистические задачи — доставку грузов по речным и морским акваториям, рассказал «Ъ-СПб» гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин. Он уточнил, что о точных объемах выпуска говорить преждевременно, но запрос на поставку партии от нескольких десятков уже обсуждается на уровне регионов и госкорпораций. В планах выход на мелкосерийное производство.

Линейка БЭК создается совместно с петербургским производителем лодок ООО «Бот-Трейд» (Fortis Marine) путем доработки и дооснащения навигационным оборудованием уже готовых маломерных судов. По словам господина Шишенина, такой подход позволит оптимизировать затраты и не уходить в долгий процесс разработки нового типа корпуса.

На сайте Fortis Marine представлено около 10 моделей лодок типа RIB (Rigid Inflatable Boats — «жесткие надувные лодки») различной длины, мощности и грузоподъемности. По своей конструкции РИБ представляют собой судно с твердым дном из стеклопластика или алюминия и надувными бортами из ПВХ. Стоимость лодок варьируется от 250 тыс. до 1,25 млн рублей.

Первой совместной моделью Sitronics KT и Fortis Marine стал «Странник», презентованный на днях первому зампреду правительства РФ Денису Мантурову во время его рабочей поездки в Ленинградскую область.

Конкретно этот безэкипажный катер предназначен для логистических задач и интерес к нему есть как у региональных властей для использования в доставке грузов в удаленные районы, так и у коммерческих компаний, занимающихся логистикой для себя и своих заказчиков, уточнил господин Шишенин.

Помимо Sitronics KT, в Петербурге разработкой программно-аппаратных комплексов для управления безэкипажными катерами и серийным выпуском БЭК уже занимаются ГК «Маринэк» и Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ).

Учитывая развития современных технологий производства, востребованность беспилотных транспортных средств (как воздушных и наземных, так и водных) постоянно растет. Поэтому направление развития безэкипажных катеров будет вполне перспективным для доставки грузов на последней миле, в том числе в труднодоступные места, где нет иных путей сообщения, кроме водных, говорит заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев.

Эксперт добавляет, что поскольку сейчас себестоимость использования беспилотного транспорта еще достаточно высокая, есть хорошая перспектива для ценовой конкуренции. Поэтому соперничество даже с крупными игроками рынка будет вполне оправданно.

Основными препятствиями в развитии беспилотной логистики, в том числе на водном транспорте, эксперт называет законодательные ограничения, которые не учитывают специфику использования безэкипажных катеров, что затрудняет их интеграцию с обычным судовождением. Также неопределенность и риски для бизнеса создает отсутствие четких правил и стандартов для эксплуатации БЭК в логистических целях.

С этим мнением согласен управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев, который отмечает, что в условиях антироссийских санкций БЭК являются перспективным направлением для исследований, но некоторую трудность может представлять развитие нормативно-правовой базы. При этом, несмотря на наличие на рынке крупных игроков, у Sitronics высокие шансы занять свою нишу и найти постоянных покупателей на свою продукцию, добавляет эксперт.

Владимир Колодчук