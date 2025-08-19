Как ремонтировали «Адмирала Нахимова»

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) проекта 1144 «Орлан» (по классификации НАТО — Kirov class) заложен на Балтийском заводе в 1983 году. Сдан ВМФ в 1988-м, до 1992 года носил имя «Калинин». Приписан к Северному флоту. В 1999 году поставлен на ремонт на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Планировалась замена морально устаревшего радиоэлектронного оборудования, работы оценивались в 1,5–2 млрд руб. Более десяти лет находится в отстое, ожидая ремонта.

В 2011 году во время посещения премьер-министром РФ Владимиром Путиным «Севмаша» министр обороны Анатолий Сердюков подписал контракты с ОСК на 280 млрд руб., в том числе контракт на разработку сокращенного техпроекта модернизации «Адмирала Нахимова» (4 млрд руб.) В 2013 году Минобороны заключило контракт с «Севмашем» на ремонт и модернизацию крейсера с возвращением его в состав флота в 2018 году. В 2014-м ТАРКР завели в док предприятия для ремонта.

В 2016 году главком ВМФ Владимир Королев заявил, что крейсер вернется в состав Северного флота только в 2020 году. В 2019-м глава ОСК Алексей Рахманов назвал новый срок сдачи — 2022 год. Задержки связывали с перевооружением крейсера. СМИ сообщали, что он получит больше крылатых и гиперзвуковых ракет, чем любой другой корабль этого класса.

В 2023 году источник ТАСС, близкий к ВМФ, сообщал, что стоимость ремонта «Адмирала Нахимова» превысила 200 млрд руб. Заводские ходовые испытания начались только в декабре 2024 года, в январе 2025 года на крейсере запустили ядерный реактор. После модернизации крейсер получил новый номер проекта — 1144.2М.