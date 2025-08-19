В ответе за анонима

Верховный суд РФ (ВС) решил, что Росреестр обязан выплатить арбитражному управляющему (АУ) сумму расходов на защиту от административного преследования по необоснованной жалобе, поданной неустановленным лицом. По мнению ВС, раз ведомство отказалось проверять личность заявителя жалобы, оно приняло на себя риски возмещения затрат управляющего в случае, если претензии будут признаны необоснованными. АУ часто сталкиваются с такими «анонимными» обращениями, которые подаются с целью оказать на них давление в конкретном банкротном деле.

ВС разъяснил, когда госорган обязан компенсировать лицу издержки, понесенные на защиту от необоснованного административного преследования. История спора началась в 2023 году, когда управление Росреестра по Иркутской области получило несколько жалоб на якобы незаконные действия АУ Егора Непомнящих в двух делах о банкротстве. Обращения направил человек, представившийся Виктором Макеевым.

По этим обращениям Росреестр возбудил три административных дела против АУ, но по итогам рассмотрения жалобы были признаны необоснованными, а дела прекращены. Для защиты от этих претензий господин Непомнящих нанял адвоката, который представлял его интересы в рамках административных дел.

Отстояв свои права, АУ потребовал возместить ему убытки в виде затрат на юруслуги (60 тыс. руб.). Иск об этом был подан к Виктору Макееву и Росреестру.

Однако установить личность жалобщика по указанным им ФИО и адресу электронной почты не вышло, поэтому единственным ответчиком остался Росреестр. Арбитражный суд Иркутской области отклонил требования АУ, указав, что госорган вправе рассматривать жалобы на нарушения в делах о банкротстве даже от тех лиц, которые не являются участниками этих дел. При этом административный орган не обязан устанавливать личность заявителя жалобы, но должен отреагировать на его обращение, решил суд. Эти выводы устояли в апелляции и окружной кассации.

Однако по жалобе Егора Непомнящих дело передали в экономколлегию ВС (см. “Ъ” от 17 июля), которая поддержала аргументы управляющего. Высшая инстанция напомнила о позиции Конституционного суда РФ от 15 июля 2020 года, согласно которой прекращение дела о привлечении к административной ответственности по реабилитирующим основаниям предоставляет право на возмещение расходов за счет инициатора этого дела. При этом АУ просил Росреестр принять меры к установлению личности жалобщика, но тот отказался.

Хотя по внутреннему регламенту и инструкции ведомство могло запросить дополнительную информацию у заявителя для его идентификации, а при отказе ее предоставить — вправе не рассматривать его жалобу, указала коллегия. Возбудив дела об административных правонарушениях на основании обращений неустановленного лица, управление Росреестра фактически возложило на себя роль инициатора соответствующих дел и приняло риски по компенсации расходов в случае прекращения по ним производства по реабилитирующим основаниям.

5015 жалоб на арбитражных управляющих в делах о банкротстве юрлиц рассмотрено судами в 2024 году, по данным ЕФРСБ

При этом, уточнил ВС, устанавливать противоправность действий госоргана не нужно. Проигравшая сторона правового спора возмещает расходы другой стороне вне зависимости от своей виновности в незаконном поведении, такие расходы по своей природе являются процессуальными издержками, пояснила экономколлегия. Учитывая, что события административного правонарушения не установлено, управляющий имеет право на компенсацию своих издержек, признал ВС. Поскольку расчет и разумность затрат на юриста нижестоящие суды не проверяли, дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Прецедент и поправки

Юрист White Stone Игорь Ширин рассказывает, что жалобы на АУ часто подаются анонимно или под вымышленными данными для саботажа банкротной процедуры, оказания давления и создания препятствий управляющему в выполнении его обязанностей. Между тем защита от необоснованных претензий сопряжена с временными и финансовыми затратами, поясняет он.

Выводы ВС частично снимают проблему анонимных жалоб, считает АУ Максим Доценко.

АУ Татьяна Пугачева полагает, что решение экономколлегии — важный прецедент, который защищает управляющих от злоупотреблений недобросовестных лиц, устанавливая финансовые риски для госорганов.

По мнению советника юрфирмы «Легикон-Право» Алексея Некрасова, позиция ВС позволит существенно уменьшить количество рассмотренных жалоб от неустановленных лиц, поскольку в противном случае Росреестр будет вынужден «массово возмещать» из бюджета затраты АУ на защиту своих прав.

Впрочем, руководитель практики банкротства K&P.Group Надежда Емелина подчеркивает, что отказать в рассмотрении жалобы от неустановленного лица — это право, а не обязанность Росреестра, то есть административное дело все равно могло быть возбуждено. К тому же арбитражные суды могут снизить расходы АУ на юруслуги, сочтя заявленную сумму неразумной, предупреждает Татьяна Пугачева.

В Росреестре “Ъ” сообщили, что, согласно поправкам к закону «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», вступившим в силу 30 марта, направить электронное обращение в госорган можно после предварительного подтверждения личности автора обращения путем прохождения идентификации или аутентификации. На сайте Росреестра теперь такие обращения возможны лишь после авторизации на «Госуслугах», а онлайн-обращения заявителей через электронную почту ведомства не допускаются. Впрочем, отмечает госпожа Пугачева, остается возможность отправить «анонимную» жалобу «Почтой России», которая проверяет личность отправителя лишь при отправке заказного, а не простого письма.

Егор Непомнящих заявил “Ъ”, что удовлетворен решением ВС, поддержавшим взыскание расходов с Росреестра, но недоволен тем, что экономколлегия обошла стороной вопрос права подачи жалоб на АУ со стороны незаинтересованных лиц.

По его мнению, жаловаться на управляющего могут исключительно те лица, права которых нарушены, а «жалобы прочих подлежат отклонению, поскольку их цель причинить АУ вред в виде подрыва репутации, увеличения стоимости страховки, отъема времени и денег, которые он должен потратить на защиту». На ту же проблему указывает и господин Доценко: «Сейчас жаловаться в Росреестр могут лица, не участвующие в конкретном деле о банкротстве, и это один из популярных способов оказать давление на АУ. В отдельных случаях суды признавали такое поведение злоупотреблением правом, но практика толком не сложилась».

Ян Назаренко, Анна Занина