Компенсация за анонимность

Экономколлегия Верховного суда (ВС) решит, должен ли Росреестр возместить арбитражному управляющему (АУ) убытки за неустановление личности заявителя необоснованной жалобы. На управляющих, которые ведут дела о банкротстве, нередко жалуются в Росреестр, который возбуждает дела об административных нарушениях. Но даже если претензии оказываются беспочвенны, управляющим приходится тратить время и деньги на защиту своих интересов, не имея возможности взыскать свои затраты с неизвестного жалобщика. Дело в том, что для обращения в Росреестр достаточно указать ФИО и электронную почту, проверка которых не проводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВС взял на рассмотрение дело АУ Егора Непомнящих против управления Росреестра по Иркутской области. Как следует из судебных актов, в период с июля по ноябрь 2023 года лицом, представляющимся Макеевым Виктором Сергеевичем, в электронном виде были поданы четыре жалобы в Росреестр на действия этого АУ в банкротных делах. По трем из них ведомство возбудило дела об административных правонарушениях. В целях защиты и восстановления своих прав в ходе административных расследований Егор Непомнящих нанял адвоката «для оказания профессиональной юридической помощи». В течение нескольких месяцев жалобы были признаны необоснованными и административные дела прекращены «за отсутствием состава правонарушений».

Идентификация невозможна

После этого АУ подал иск к Росреестру и Виктору Макееву о взыскании с них убытков. Поскольку при обращении в Росреестр жалобщик указал лишь ФИО и email, по ходатайству АУ суд истребовал у областных органов власти сведения о втором ответчике, но установить его личность так и не удалось. Управление ФНС ответило, что предоставленной информации недостаточно для идентификации физлица, у провайдера ООО «Мэйл.Ру» тоже не оказалось дополнительных сведений о лице, зарегистрировавшем почтовый ящик, а ЗАГС сообщил, что уроженец Иркутской области с таким ФИО умер еще в 2013 году. В связи с этим требования к Виктору Макееву как неустановленному лицу суд рассматривать не стал.

Свои претензии к Росреестру управляющий обосновывал тем, что ведомство должно было выяснить, кто именно подал жалобу, учитывая требования «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ», внутренние инструкции и регламенты этого органа власти.

АУ заявил, что отказ Росреестра принять меры для установления личности жалобщика повлек «необоснованное возбуждение дел об административных правонарушениях и несение управляющим расходов на оплату услуг представителя».

В связи с этим он просил взыскать 60 тыс. руб. своих затрат на юруслуги с ведомства в качестве убытков. Росреестр возражал, заявляя, что инициатором возбуждения административного дела является Виктор Макеев, с него АУ и должен взыскивать свои расходы на юриста.

Арбитражные суды трех инстанций отклонили иск АУ. По мнению судов, обращение не может считаться анонимным, поскольку были указаны ФИО и email, в полномочия Росреестра не входит установление личности жалобщика, а факт причинения АУ убытков не доказан. Кроме того, суды отметили, что КоАП позволяет возбудить дело об административном нарушении по заявлению любого лица.

25 476 жалоб на арбитражных управляющих было подано в Росреестр в 2024 году.

Однако Егор Непомнящих подал жалобу в ВС, настаивая на своем праве возместить убытки за счет Росреестра. Управляющий указал, что, согласно п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП, прекращение производства по делу об административном правонарушении ввиду недоказанности обстоятельств, на основании которых возбуждались дела, «относится к категории реабилитирующих оснований». А из позиций Конституционного и Верховного судов вытекает, что «заявитель имеет право на возмещение расходов, понесенных для своей защиты от обвинения в совершении административных правонарушений», подчеркивал АУ. ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию, слушание назначено на 11 августа.

Нужда в поправках

АУ Сергей Домнин признает, что проблема анонимных жалоб в Росреестр существует давно и базируется на том, что по КоАП любое лицо может сообщить органу власти о совершении административного правонарушения другим лицом. Согласно закону «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и внутренним регламентам Росреестра, заявителю достаточно указать лишь ФИО и электронную почту. Поскольку их достоверность не проверяется, этим пользуются недобросовестные лица, которые хотят скрыть реальную фигуру жалобщика, к тому же с фактического анонима нельзя взыскать понесенные расходы на свою защиту от обвинений, добавляет господин Домнин.

Подачей жалоб в Росреестр зачастую злоупотребляют в рамках конфликтов АУ с кредиторами или между конкурирующими командами юристов, сопровождающих банкротные дела, рассказывает управляющий партнер «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов.

«Анонимные жалобы могут поступать и от должника, пытающегося сохранить имущество, и от контролирующего лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности. И вместо эффективного ведения процедуры АУ вынужден отвлекаться на защиту от этих обращений»,— добавляет руководитель отдела банкротства и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова. Дело в том, что ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП предусматривает дисквалификацию АУ при повторном привлечении его к административной ответственности за неисполнение обязанностей по закону о банкротстве. Это влечет замену управляющего на всех его процедурах и фактически лишает шансов на получение вознаграждения, поясняет господин Бубликов.

Всего за 2024 год Росреестр зарегистрировал свыше 25 тыс. жалоб на АУ, в суд направлено более 5 тыс. протоколов, общая сумма наложенных штрафов — более 14 млн руб., отмечает юрист практики «Антикризис и банкротство» юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Хас-Магомед Толдиев. Из-за отсутствия требований по обязательной идентификации заявителя жалобы часто бывают с вымышленными данными, но точную долю анонимных обращений посчитать нельзя, говорит АУ Алексей Антонов.

Эксперты полагают, что ВС обяжет Росреестр возместить управляющему расходы на юруслуги.

Если при этом ВС признает, что Росреестр обязан более тщательно проверять данные заявителя и принимать меры по его идентификации, это может снизить количество анонимных жалоб, считает господин Антонов. Но лучше было бы, по мнению господина Толдиева, внести поправки в текущее регулирование. При наличии императивного требования о подтверждении личности через «Госуслуги», уверена госпожа Ляпунова, проблема была бы устранена.

Анна Занина