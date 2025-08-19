В Ульяновской области у учебного самолета в полете оторвалась часть шасси

На аэродроме Солдатская Ташла в Ульяновской области во время учебного полета у самолета Diamond-40 оторвалось колесо стойки шасси. В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что воздушное судно совершило аварийную посадку, пострадавших нет.

«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта»,— сообщает ведомство в Telegram-канале.

В Росавиции отметили, что самолетом управляли студенты 4 курса Ульяновского института гражданской авиации. У обоих было по 60 часов налета. Они выполнили посадку без колеса передней опоры.