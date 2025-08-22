Не заводом единым

Самым обсуждаемым событием этого лета в музейной среде стал перенос гиперболоидной башни Владимира Шухова 1933 года в город Выксу Нижегородской области. Ничего подобного в России не делали более 100 лет. Примечательно, что драйвером этого общественно-культурного проекта стала Объединенная металлургическая компания. Как металлурги меняют образ городов, в которых работают их опорные предприятия, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Выкса: центр притяжения творческой молодежи

К сентябрю водонапорную башню Владимира Шухова перенесут с территории выксунского завода ОМК в «Шухов-парк». Он расположен на берегу одного из каскадных прудов на месте первого завода братьев Баташевых в Выксе. Это целый индустриально-туристический центр, где будут музей, детский технопарк и пешеходная набережная.

Объединенная металлургическая компания (ОМК) в целом является одним из флагманов в части благоустройства и развития своего региона присутствия. И это неудивительно. Выкса — малый город, в нем проживает 80 тыс. человек, из которых каждый четвертый работает на заводе компании. С момента вхождения завода в состав компании в 1999 году ОМК вложила в развитие Выксы около 20 млрд руб. (обновление исторического центра, городская инфраструктура, поддержка культурных инициатив, спорта и прочее). В 2024 и 2025 годах ОМК на социально-экономические проекты развития Выксы направила уже около 8 млрд руб. До 2030 года в развитие Выксы ОМК планирует вложить более 30 млрд руб.

«Социальные инвестиции ОМК — это стратегический вклад в будущее городов, где работают предприятия компании. Их ценность измеряется не прямой прибылью, а повышением уровня жизни людей, что в долгосрочной перспективе укрепляет устойчивость бизнеса. Благополучие жителей снижает риски падения эффективности, утечки кадров и укрепляет связь между компанией и территорией»,— говорят в ОМК.

Такой подход уже заметно повысил привлекательность Выксы для жизни и работы. По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ за 2024 год, лишь 22% жителей рассматривают возможность переезда — минимальный показатель среди аналогичных промышленных центров. Более того,

Выкса заняла второе место в стране по притоку молодежи. За последние три года в город переезжает больше людей до 35 лет, чем уезжает, причем не только из соседних районов, но и из других регионов России.

Еще один важный показатель — число многодетных семей: в Выксе их почти в два раза больше, чем в среднем по области (1,9 на 1 тыс. жителей), что значительно выше уровня Приволжского федерального округа.

С 2016 года количество предприятий и ИП в креативных индустриях выросло с 55 до 117. Быстрее всего развиваются IT-разработка, реклама, культура, гастрономия и дизайн. А благодаря сочетанию промышленного наследия и современного искусства Выкса становится туристическим направлением — только в 2024 году завод ОМК посетили 4 тыс. гостей.

ОМК активно поддерживает и культурную жизнь в городе. С 2011 года здесь проходит «Выкса-фестиваль», в рамках которого было создано более 100 арт-объектов, изменивших облик города. В 2025 году его посетили 38 тыс. человек, причем 90% программы было создано вместе с жителями.

Череповец: экология и семейный досуг

В Череповце расположен ключевой актив компании «Северсталь» — Череповецкий металлургический завод. В городе проживает более 60 тыс. действующих сотрудников компании и ветеранов. В 2023–2024 годах компания направила 2,2 млрд руб. на комплексное развитие города — благоустройство исторической части Советского проспекта, парка «Серпантин» и бульвара в Зашекснинском районе, реконструкцию площади Революции.

В 2025 году еще 3 млрд руб. будет направлено на строительство семейного спортивно-досугового центра с горнолыжными склонами, скейт-парком и площадками для разных видов спорта, реконструкцию привокзальной площади и сквера, а также на создание молодежно-досугового центра на Советском проспекте.

Отдельное направление развития города — экологические проекты в рамках федеральной программы «Чистый воздух» и поддержка медицинских учреждений. Такой комплексный подход уже дает измеримые результаты:

Череповец последние два года показывает заметный прогресс в рейтинге качества жизни Росстата и в 2024 году занял 11-е место среди крупных городов.

В «Северстали» отмечают, что благодаря этим проектам улучшается восприятие жизни в городе и снижается отток трудового населения.

Магнитогорск: спортивная инфраструктура

В 2024 году Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) направил на развитие города 1,9 млрд руб., а в этом году объем инвестиций может составить около 4 млрд руб. без учета социальных льгот и гарантий сотрудникам компании.

В рамках стратегии развития АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» в 2025 году было открыто новое отделение сосудистой хирургии и обновлено урологическое отделение площадью почти 1 тыс. кв. м с комфортабельными палатами и новым операционным блоком. При финансовой поддержке ММК в Магнитогорске появился новый центр для детей с ментальными особенностями «Мозаика». После ввода в эксплуатацию центр стал ведущей и наиболее современной платформой в регионе для детей, страдающих аутизмом.

Большое внимание компания уделяет развитию спортивной инфраструктуры в городе — это и финансовая поддержка спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», и развитие горнолыжных центров «Банное» и «Абзаково». Также в Магнитогорске сейчас создают Академию хоккея с новой ледовой ареной и двумя тренировочными ледовыми площадками.

Постоянные инвестиции в социальное развитие города и экологию повышают его привлекательность для жизни. Численность населения Магнитогорска составила 408,4 тыс. человек на 1 января.

И миграционное сальдо в городе на протяжении последних пяти лет сохраняет положительные значения. В город приезжают больше, чем уезжают.

За последнее десятилетие город преобразился. Комбинат потратил 106 млрд руб. на снижение выбросов. Ведутся капитальные ремонты и реконструкции социальных объектов, в современной форме возрождаются парковые зоны в культовых местах города (парк «Тыл — фронту» и парк Ветеранов Магнитки), развивается городской курорт «Притяжение».

Норильск: новое жилье и комфортная городская среда

В2024году «Норникель» вложил около 30 млрдруб. в развитие регионов присутствия — Красноярского края, Мурманской области и Забайкальского края. Социальные инвестиции компании включают финансирование спортивных клубов, инвестиции на инфраструктуру и благотворительность.

2,7 млрд руб.— инвестиции в программу «Чистый Норильск»в 2024 году (очистка 4,8млн кв. м, демонтаж 406 зданий), сверх этого 1,9 млрдруб.— в новое жилье (два среднеэтажных дома) и проектирование квартала Оганер. Помимо этого, примерно 750 млн руб. вложено в строительство, проектирование и ремонт социальной инфраструктуры, в том числе спорткомплекса закрытого типа и поликлиники.

Благодаря социальным инвестициям в 2024 году индекс качества городской среды Норильска (рассчитывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на основании данных, полученных от регионов, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата и института развития «Дом.РФ») составил 243 балла. Годом ранее было 225 баллов, а в 2021 году — 194 балла. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества более 180 баллов.

От Камчатки до Урала: кадровый вопрос

В 2024 году металлургическая компания «Евраз» увеличила социальные инвестиции на 28%, до 5 млрд руб., направив средства на благотворительность, культуру и спорт от Тулы до Новосибирска. В рамках программы «“Евраз” — городу» открыли ледовую арену на 250 человек в Нижнем Тагиле и Центр профессиональных компетенций в Качканаре с уникальным тренажером для водителей грузовиков.

Трубная металлургическая компания в 2024 году направила 2,9 млрд руб. на социальные проекты (+17% к 2023 году), из которых 34% — инфраструктурные инвестиции. Компания открыла медицинский центр в Первоуральске Свердловской области (20 тыс. пациентов в год), где сотрудники получают льготное обслуживание. Также средства идут на модернизацию школ, детсадов, поддержку культуры и спорта в девяти регионах присутствия.

Объем финансирования социальных и благотворительных проектов компании «Хайлэнд Голд» в Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях и Чукотском автономном округе в 2024 году превысил 475 млн руб., а за первое полугодие 2025 года составил уже более 600 млн руб.

На Камчатке компания реализует уникальные экологические и культурные программы. Особое внимание уделено восстановлению популяции чавычи: Малкинский лососевый рыбоводный завод по заказу компании вырастил мальков этой ценной породы рыбы. В культурной сфере «Хайлэнд Голд» поддержала проведение первого фестиваля «Sound Around Камчатка» и второго Фестиваля горной промышленности.

В Забайкальском крае 18 млн руб. было направлено на ремонт больницы в Газимуро-Заводском районе и оснащение современным оборудованием стоматологического кабинета в поселке Новоширокинский. В Хабаровском крае, где расположены предприятия «Многовершинное» и «Белая гора», компания финансирует ремонт школ, закупку компьютерной техники и обустройство спортивных площадок в поселке Многовершинный и селе Чля.

Компания «Русал» также инвестирует в социальное развитие регионов своего присутствия. За 2024 год и первое полугодие 2025-го общий объем благотворительных вложений превысил 9 млрд руб., охватив более 20 муниципальных образований в 12 субъектах Российской Федерации.

Особое внимание уделяется программе «Устойчивые города». В ее рамках компания расширяет сеть центров спортивных единоборств «Сокол». За два года (2023–2024) построено девять современных комплексов площадью 1500 кв. м каждый в Ачинске, Братске, Волгограде, Дивногорске, Краснотурьинске, Красноярске, Саяногорске, Тайшете и Шелехове. В ближайшее время откроется десятый центр в Североуральске.

Создание комфортной и благоприятной среды проживания делает такие регионы более привлекательными для привлечения необходимых специалистов и удержания текущих кадров.

«Данные инвестиции являются также имиджевой составляющей бизнеса, укрепляют репутацию компании, повышают узнаваемость бренда и лояльность общества — местных жителей и властей, клиентов, партнеров»,— поясняет ведущий аналитик по рейтингам устойчивого развития «Эксперт РА» Анна Ларина.

По ее словам, это оказывает влияние на экономические факторы, в том числе на повышение продаж и привлечение финансирования для дальнейшего развития. Помимо этого, социальные инвестиции могут приносить и прямую отдачу — например, через налоговые льготы в рамках государственно-частного партнерства или снижение затрат на подбор персонала.

Одна из ключевых проблем промышленности сегодня — дефицит кадров. «В таких условиях создание доступной и комфортной среды не только для работы, но и для жизни как самих сотрудников, так и членов их семей является реально работающим механизмом привлечения и удержания кадров,— считает Анна Ларина.— Наличие развитой инфраструктуры, в том числе медицинских, образовательных, спортивных объектов, делает такую среду более привлекательной для проживания и релокации».

«Крупные промышленные предприятия — металлургические комбинаты, горнодобывающие компании, нефтегазовые гиганты — часто становятся градообразующими. И тогда перед ними встает стратегический выбор: инвестировать в развитие города или сосредоточиться исключительно на производственных показателях. На первый взгляд строительство жилья, социальных объектов и инфраструктуры кажется затратной социальной нагрузкой.

Однако практика показывает: такие вложения приносят бизнесу ощутимые выгоды, причем не только в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе.

Достаточно посмотреть на то, как повлияло образование Самарского металлургического завода не только на город Самару, но и на всю Самарскую область»,— отмечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.

Полина Трифонова