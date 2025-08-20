В портах не отчаливаются

Ставки перевалки угля в морских портах в июле—августе опустились до $9,5–13,4 на тонну. Стивидоры вынуждены снижать тарифы и увеличивать скидки для сохранения грузооборота в условиях низких мировых цен на уголь и падения доходности экспорта. Часть аналитиков ожидают дальнейшего падения ставок во второй половине года, а другие рассчитывают на стабилизацию.

Ставки перевалки угля в июле—августе упали во всех ключевых российских портах после небольшого подъема в июне, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По данным ЦЦИ, в июне средневзвешенные ставки перевалки в портах Дальнего Востока, Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада были в диапазоне $11,5–14 на тонну. За июль—август показатель снизился до $9,5–13,4 на тонну.

По итогам первой половины 2025 года, указывают в ЦЦИ, средневзвешенная ставка перевалки угля в ключевых российских портах снизилась на 31% к уровню января. Основными причинами аналитики называют падение мировых цен на уголь и сокращение доходности экспорта. Стивидоры, указывается в обзоре ЦЦИ, были вынуждены снижать тарифы и увеличивать скидки для сохранения грузовой базы и объемов перевалки. В результате, по данным Ассоциации морских торговых портов, объем перевалки угля в морских портах в январе—июле вырос на 1,9% год к году, до 114,7 млн тонн.

Если мировая конъюнктура на рынке угля не изменится, ставки перевалки в портах продолжат снижаться, считают эксперты. «Мы ожидаем дальнейшего снижения ставок на $1–2 на тонну во втором полугодии 2025 года, поскольку не наблюдается существенного роста мировых котировок на уголь. При этом курс рубля по-прежнему остается крепким, а принятых государственных мер недостаточно для выведения производителей непремиальных марок углей из состояния убыточности»,— говорит партнер направления «Инвестиции и рынки капитала» компании Kept Сергей Казачков. По его мнению, для некоторых портов, у которых себестоимость услуги перевалки $6–7 на тонну, это будет «один из самых сложных периодов в истории». «Стивидоры вынуждены работать на грани рентабельности. Порты конкурируют друг с другом, это не дает возможности повышать цену»,— говорит партнер «S+Консалтинг» Павел Карпус.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов указывает, что все угольные порты при этом стоят недозагруженными: «Это упущенная выгода и прямые финансовые потери». Так, по его словам, южные порты были загружены углем только на 20% в 2024 году, загрузка северо-западных портов составила лишь 53% в 2024 году при номинальной мощности перевалки угля 95,3 млн тонн. Только в Усть-Луге, к примеру, профицит мощностей оценивается в 21,2 млн тонн, продолжает эксперт.

В таких условиях, рассказывает Александр Котов, портовые операторы рассматривают варианты перепрофилирования мощностей угольных терминалов под перевалку грузов, по которым прогнозируется положительная динамика, например удобрений или зерна. По оценкам аналитиков «Эйлер», с точки зрения доходности наиболее сложная ситуация на юге. В случае если низкие ставки перевалки сохранятся до конца года, валовая рентабельность черноморских терминалов может оказаться менее 10%, прогнозируют они.

Источник “Ъ” в портовой отрасли говорит, что падение ставки связано с намерением оставаться хоть как-то конкурентоспособными. «Будет она снижаться или нет, зависит от рыночной ситуации,— говорит он.— Экспорт в большей степени поддержит увеличение пропускной и провозной способности железных дорог. А саму отрасль надо поддерживать в комплексе. Ставка тогда, очевидно, сыграет свою положительную роль».

Вопрос, что считать маржинальностью, рассуждает другой собеседник “Ъ”. Если маржинальность — это уровень ставок, окупающий вложения в строительство и операционные издержки, то у портов нет шансов поднять ставки до этого уровня, поясняет он. Если маржинальность — это уровень ставок, окупающий только затраты на перевалку, то поддержание такого уровня понятно и естественно, продолжает источник “Ъ”: «Зачем переваливать груз, если даже отказ от перевалки выглядит более выгодным?»

Собеседник “Ъ” среди грузоотправителей отмечает, что рассуждать о средневзвешенных ставках в портах не особо показательно. По его словам, кто-то снизил ставки в разы, а кто-то не снизил вообще. Например, кэптивные порты (подконтрольны грузовладельцам) сразу имели низкие ставки, не особо поменяли тарифы порты с долгосрочными контрактами, не станут снижать ставки порты с дефицитной пропускной способностью, перечисляет источник “Ъ”. По его словам, строить долгосрочные стратегии в текущей ситуации «страшно». «При развороте рынка либо ставки взлетят, либо ОАО РЖД тарифы поднимет. В любом случае грузовладельцу-инвестору ничего не достанется»,— указывает он.

Павел Карпус допускает, что до конца года ставки перевалки могут стабилизироваться. Уже увеличился спрос на уголь со стороны Южной Кореи и Японии (см. “Ъ” от 19 августа), а к осенне-зимнему сезону, отмечает эксперт, могут вырасти закупки со стороны Индии и Китая, что увеличит цены.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина