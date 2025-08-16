Полиция Петербурга нашла посылки с наркотиками у жителя Дальнего Востока

По подозрению на производство и сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге задержали 31-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре. У него нашли пять готовых к отправке посылок с запрещенными веществами, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

В ведомстве установили, что правонарушитель через магазин в Сети организовал сбыт психотропных веществ путем почтовых отправлений в регионы России. При досмотре у него нашли несколько таких посылок. Экспертиза установила, что в них была смесь, содержащая психотропное вещество «фенобарбитал», общей массой 48,3 грамма.

Из квартиры на Малой Садовой правоохранители изъяли еще 15 посылок с наркотиком общей массой 21,63 грамма. Полиция также забрала весы, упаковочный материал, мобильные телефоны, компьютер и оборудование для упаковки.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемого отправили в СИЗО.

Татьяна Титаева