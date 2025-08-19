Китай и Индия договорились возобновить авиасообщение и приграничную торговлю

По итогам визита министра иностранных дел Китая Ван И в Индию стороны условились возобновить прямое авиасообщение и приграничную торговлю между Нью-Дели и Пекином. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Индии. Среди других договоренностей — упрощение визового режима, возобновление обменов и других механизмов взаимодействия, а также целый ряд мер, направленных на урегулирование пограничного спора.

«Обе стороны согласились возобновить прямое авиасообщение между материковой частью Китая и Индией в кратчайшие сроки и завершить работу над обновленным соглашением о воздушном сообщении,— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — Они также договорились об упрощении визового режима для туристов, предприятий, СМИ и других посетителей в обоих направлениях».

Стороны также договорились возобновить приграничную торговлю через три обозначенных торговых пункта: перевал Липулех, перевал Шипки-Ла и перевал Нату-Ла.

Визит Ван И в Индию стартовал 18 августа. В Китае сообщали, что в рамках визита запланированы в том числе переговоры по территориальной проблеме. Первая за последние пять лет встреча высоких представителей Китая и Индии по пограничной проблеме состоялась в конце прошлого года.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. Территориальный спор касается принадлежности почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Осенью 1962 года территориальный спор перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе.

Анастасия Домбицкая