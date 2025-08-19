В Госдуме предложили понижать коммуналку за каждый просроченный день заявки ЖКХ

Депутаты фракции «Новые люди» Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев предложили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину внедрить автоматический механизм снижения платы за ЖКУ за просрочки. Письмо с инициативой направлено в министерство, сообщает ТАСС.

Парламентарии предлагают создать автоматизированный механизм на базе ГИС ЖКХ, который бы снижал плату за содержание жилого помещения на 1% за каждый день просрочки выполнения заявки. Это, по их мнению, будет стимулировать управляющие компании к более своевременной работе и защитит права потребителей.

Депутаты отметили, что действующее законодательство предусматривает перерасчет платы за содержание жилья при некачественном оказании услуг, но на практике этот механизм часто неэффективен. Процедура слишком сложна, что отпугивает жильцов от обращения за перерасчетами. В результате управляющие компании не несут реальной финансовой ответственности за несоблюдение сроков.