Неизвестный миллиардер заплатит $10 млн за погружение к обломкам «Титаника»

Анонимный миллиардер заплатит $10 млн за погружение к обломкам «Титаника» — первое после катастрофы OceanGate, сообщает New York Post. Источник газеты уточнил, что экспедиция состоится в ближайшие недели.

Фото: Coast Guard video courtesy of Pelagic Re / Reuters Батискаф «Титан»

18 июня 2023 года батискаф «Титан» компании OceanGate разбился при попытке достичь обломков «Титаника» в Атлантическом океане. Все пять человек на борту, включая двух членов экипажа, погибли.

Погружение к «Титанику» остается редким и дорогостоящим мероприятием. Экспедиция, финансируемая миллиардером, привлечет внимание к продолжающимся исследованиям и сохранению обломков лайнера.