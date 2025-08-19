Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Неизвестный миллиардер заплатит $10 млн за погружение к обломкам «Титаника»

Анонимный миллиардер заплатит $10 млн за погружение к обломкам «Титаника» — первое после катастрофы OceanGate, сообщает New York Post. Источник газеты уточнил, что экспедиция состоится в ближайшие недели.

Батискаф «Титан»

Батискаф «Титан»

Фото: Coast Guard video courtesy of Pelagic Re / Reuters

Батискаф «Титан»

Фото: Coast Guard video courtesy of Pelagic Re / Reuters

18 июня 2023 года батискаф «Титан» компании OceanGate разбился при попытке достичь обломков «Титаника» в Атлантическом океане. Все пять человек на борту, включая двух членов экипажа, погибли.

Погружение к «Титанику» остается редким и дорогостоящим мероприятием. Экспедиция, финансируемая миллиардером, привлечет внимание к продолжающимся исследованиям и сохранению обломков лайнера.

Фотогалерея

История «Титаника»

Предыдущая фотография
31 марта 1909 года на судостроительной верфи «Харлэнд энд Вольф» в Белфасте началась закладка киля «Титаника». Владельцам верфи нужен был громкий знаковый проект, поэтому заказ на строительство самого крупного на тот момент в мире пассажирского лайнера стал для них удачей. Параллельно с «Титаником» на этой же верфи началось строительство корабля «Олимпик», так называемого брата-близнеца «Титаника»

31 марта 1909 года на судостроительной верфи «Харлэнд энд Вольф» в Белфасте началась закладка киля «Титаника». Владельцам верфи нужен был громкий знаковый проект, поэтому заказ на строительство самого крупного на тот момент в мире пассажирского лайнера стал для них удачей. Параллельно с «Титаником» на этой же верфи началось строительство корабля «Олимпик», так называемого брата-близнеца «Титаника»

Фото: Wikimedia

14 тыс. рабочих участвовали в строительстве «Титаника», проводя на верфи около 50 часов в неделю и получая за свой труд два фунта еженедельно (около 170 фунтов в нынешних ценах). Для одного только строительства корпуса было изготовлено вручную более 3 млн заклепок. Размеры суперкорабля в то время поражали: его длина составляла 269,1 метра, ширина — 28 метров, высота — 53,3 метра, что сопоставимо с размерами Тауэрского моста в Лондоне

14 тыс. рабочих участвовали в строительстве «Титаника», проводя на верфи около 50 часов в неделю и получая за свой труд два фунта еженедельно (около 170 фунтов в нынешних ценах). Для одного только строительства корпуса было изготовлено вручную более 3 млн заклепок. Размеры суперкорабля в то время поражали: его длина составляла 269,1 метра, ширина — 28 метров, высота — 53,3 метра, что сопоставимо с размерами Тауэрского моста в Лондоне

Фото: Library of Congress

На борту «Титаника» находилось четыре ресторана, две парикмахерских, три галереи, две библиотеки, полностью оборудованные гимнастический зал и фотолаборатория, площадка для игры в сквош, а также плавательный бассейн, услугами которого, впрочем, могли воспользоваться только пассажиры первого класса

На борту «Титаника» находилось четыре ресторана, две парикмахерских, три галереи, две библиотеки, полностью оборудованные гимнастический зал и фотолаборатория, площадка для игры в сквош, а также плавательный бассейн, услугами которого, впрочем, могли воспользоваться только пассажиры первого класса

Фото: R. Welch

В 1898 году, за 14 лет до крушения «Титаника», Морган Роберсон написал роман «Тщетность», действие которого происходит на борту самого большого в мире пассажирского корабля, холодной апрельской ночью столкнувшегося с айсбергом в Атлантическом океане. Вымышленный корабль «Титан» и настоящий лайнер «Титаник» были похожи не только размерами и обстоятельствами гибели, но и оба считались «непотопляемыми»

В 1898 году, за 14 лет до крушения «Титаника», Морган Роберсон написал роман «Тщетность», действие которого происходит на борту самого большого в мире пассажирского корабля, холодной апрельской ночью столкнувшегося с айсбергом в Атлантическом океане. Вымышленный корабль «Титан» и настоящий лайнер «Титаник» были похожи не только размерами и обстоятельствами гибели, но и оба считались «непотопляемыми»

Фото: Wikimedia

Многие пассажиры лайнера изначально не должны были путешествовать на «Титанике». Из-за разразившейся в то время забастовки шахтеров уголь стал настоящим дефицитом, что в свою очередь поставило под угрозу его первый рейс. Руководство компании «Уайт Стар Лайн», которой принадлежал легендарный корабль, приняло решение отменить запланированные рейсы лайнеров «Океаник» и «Адриатик», а всех пассажиров и запасы угля перенаправить на «Титаник»

Многие пассажиры лайнера изначально не должны были путешествовать на «Титанике». Из-за разразившейся в то время забастовки шахтеров уголь стал настоящим дефицитом, что в свою очередь поставило под угрозу его первый рейс. Руководство компании «Уайт Стар Лайн», которой принадлежал легендарный корабль, приняло решение отменить запланированные рейсы лайнеров «Океаник» и «Адриатик», а всех пассажиров и запасы угля перенаправить на «Титаник»

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Самый большой якорь корабля весил порядка 20 тонн. Для его транспортировки потребовалось 20 лошадей. Кроме того, на «Титанике» имелось 10 расположенных друг над другом палуб, двойное дно для дополнительной безопасности судна и 16 водонепроницаемых отсеков, что в то время стало настоящим прорывом в области кораблестроительства. При полном ходе лайнер мог разогнаться до 45 км/ч

Самый большой якорь корабля весил порядка 20 тонн. Для его транспортировки потребовалось 20 лошадей. Кроме того, на «Титанике» имелось 10 расположенных друг над другом палуб, двойное дно для дополнительной безопасности судна и 16 водонепроницаемых отсеков, что в то время стало настоящим прорывом в области кораблестроительства. При полном ходе лайнер мог разогнаться до 45 км/ч

Фото: Library of Congress

На «Титанике» было 762 каюты, поделенные на три класса. Билет в третий класс, которым путешествовали эмигранты, стоил &amp;#163;7-9. За такую цену 700 человек должны были провести пять суток в грязном душном помещении всего с двумя ванными комнатами. Средняя стоимость билета во второй класс составляла &amp;#163;13. Что касается первого класса, то здесь разброс был колоссальным. Обычное спальное место обходилось в &amp;#163;30, а самая дорогая каюта класса люкс с палубой для личного моциона — в &amp;#163;870

На «Титанике» было 762 каюты, поделенные на три класса. Билет в третий класс, которым путешествовали эмигранты, стоил £7-9. За такую цену 700 человек должны были провести пять суток в грязном душном помещении всего с двумя ванными комнатами. Средняя стоимость билета во второй класс составляла £13. Что касается первого класса, то здесь разброс был колоссальным. Обычное спальное место обходилось в £30, а самая дорогая каюта класса люкс с палубой для личного моциона — в £870

Фото: R. Welch

31 мая 1911 года гигантский лайнер был торжественно спущен на воду со стапеля судостроительной верфи. 1 апреля 1912 года «Титаник» успешно прошел ходовые испытания, а 10 апреля лайнер вышел из Саутгемптона в Нью-Йорк в свой первый и последний рейс

31 мая 1911 года гигантский лайнер был торжественно спущен на воду со стапеля судостроительной верфи. 1 апреля 1912 года «Титаник» успешно прошел ходовые испытания, а 10 апреля лайнер вышел из Саутгемптона в Нью-Йорк в свой первый и последний рейс

Фото: ITV / REX / Shutterstock / Fotodom

Ученым удалось установить, что 24 июня 1910 года айсберг, ставший причиной гибели «Титаника», откололся от ледника в районе Гренландии в 12 часов 45 минут. Глыба была высотой в 105 метров и весом в 420 тыс. тонн (вес самого «Титаника» составлял 66 тыс. тонн). Спустя 90 лет после гибели лайнера удалось найти фотографию злополучного айсберга, которая была продана на аукционе за &amp;#163;21 тыс. в 2015 году в Великобритании

Ученым удалось установить, что 24 июня 1910 года айсберг, ставший причиной гибели «Титаника», откололся от ледника в районе Гренландии в 12 часов 45 минут. Глыба была высотой в 105 метров и весом в 420 тыс. тонн (вес самого «Титаника» составлял 66 тыс. тонн). Спустя 90 лет после гибели лайнера удалось найти фотографию злополучного айсберга, которая была продана на аукционе за £21 тыс. в 2015 году в Великобритании

Фото: Wikimedia

14 апреля 1912 года в 23 часа 40 минут «Титаник» налетел на айсберг в Атлантическом океане. Тем не менее общепринятая версия гибели судна удовлетворяла далеко не всех. Согласно одной из версий, вместо «Титаника», застрахованного на крупную сумму денег, в рейс вышел почти неотличимый от него «Олимпик», годом ранее переживший столкновение с другим кораблем и пришедший в негодность. Однако после ремонта руководство «Уайт Стар Лайн» решило получить гигантскую страховую прибыль и осуществило подмену кораблей. «Лже-Титаник» затонул у берегов Атлантики, а настоящий «Титаник» под именем «Олимпик» продолжал совершать рейсы

14 апреля 1912 года в 23 часа 40 минут «Титаник» налетел на айсберг в Атлантическом океане. Тем не менее общепринятая версия гибели судна удовлетворяла далеко не всех. Согласно одной из версий, вместо «Титаника», застрахованного на крупную сумму денег, в рейс вышел почти неотличимый от него «Олимпик», годом ранее переживший столкновение с другим кораблем и пришедший в негодность. Однако после ремонта руководство «Уайт Стар Лайн» решило получить гигантскую страховую прибыль и осуществило подмену кораблей. «Лже-Титаник» затонул у берегов Атлантики, а настоящий «Титаник» под именем «Олимпик» продолжал совершать рейсы

Фото: Willy Stoewer / Library of Congress

На борту «Титаника» было 20 шлюпок вместимостью в 1178 человек и 3560 спасательных жилетов. Примечательно, что общее количество мест позволяло спасти всех находившихся на корабле женщин и детей, плюс еще 550 мужчин. Однако из 2224 человек спаслись 711, погибли 1517. Большинство шлюпок оказались заполненными меньше чем на половину

На борту «Титаника» было 20 шлюпок вместимостью в 1178 человек и 3560 спасательных жилетов. Примечательно, что общее количество мест позволяло спасти всех находившихся на корабле женщин и детей, плюс еще 550 мужчин. Однако из 2224 человек спаслись 711, погибли 1517. Большинство шлюпок оказались заполненными меньше чем на половину

Фото: Library of Congress

Через три с половиной часа после получения сигнала SOS с «Титаника» на место катастрофы прибыл пароход «Карпатия», который взял к себе на борт оставшихся в живых пассажиров. Находившийся в момент крушения недалеко от «Титаника» грузопассажирский лайнер «Калифорния» не смог распознать сигналы бедствия, подаваемые с корабля, а команда легендарного судна не выходила на связь. Если бы «Калифорния» прибыла через несколько минут после затопления «Титаника», то количество выживших было бы несравненно больше

Через три с половиной часа после получения сигнала SOS с «Титаника» на место катастрофы прибыл пароход «Карпатия», который взял к себе на борт оставшихся в живых пассажиров. Находившийся в момент крушения недалеко от «Титаника» грузопассажирский лайнер «Калифорния» не смог распознать сигналы бедствия, подаваемые с корабля, а команда легендарного судна не выходила на связь. Если бы «Калифорния» прибыла через несколько минут после затопления «Титаника», то количество выживших было бы несравненно больше

Фото: Library of Congress

Утром 15 апреля 1912 года новость о крушении «Титаника» облетела первые страницы мировых СМИ. Однако большинство версий и догадок катастрофы были основаны на ложной информации и слухах. Многие газеты уверяли, что пострадавших нет, а сам корабль держится на плаву и готовится к отправлению в ближайший порт

Утром 15 апреля 1912 года новость о крушении «Титаника» облетела первые страницы мировых СМИ. Однако большинство версий и догадок катастрофы были основаны на ложной информации и слухах. Многие газеты уверяли, что пострадавших нет, а сам корабль держится на плаву и готовится к отправлению в ближайший порт

Фото: Universal History Archive / UI / REX / Shutterstock / Fotodom

Согласно одной из легенд, раз в шесть лет радисты кораблей ловят сигнал SOS, подаваемый c «Титаника». Странную закономерность обнаружил в архивах коллег экипаж линкора «Теодор Рузвельт» в 1972 году, получивший подобный сигнал. Последний раз сигнал был зафиксирован в 1996 году

Согласно одной из легенд, раз в шесть лет радисты кораблей ловят сигнал SOS, подаваемый c «Титаника». Странную закономерность обнаружил в архивах коллег экипаж линкора «Теодор Рузвельт» в 1972 году, получивший подобный сигнал. Последний раз сигнал был зафиксирован в 1996 году

Фото: Library of Congress

Обломки затонувшего корабля были обнаружены спустя 73 года после трагедии на глубине 3750 метров. В 1985 году экспедиция Роберта Балларда нашла развалившийся на три части гигантский лайнер. Впоследствии со дна были подняты более тысячи ценных артефактов. Российские глубоководные аппараты «Мир» в 1991 и 1995 годах погружались к «Титанику», а снятое ими видео позже вошло в одноименный фильм Джеймса Кэмерона. Спустя 100 лет после крушения обломки «Титаника» были признаны ЮНЕСКО объектом культурного наследия

Обломки затонувшего корабля были обнаружены спустя 73 года после трагедии на глубине 3750 метров. В 1985 году экспедиция Роберта Балларда нашла развалившийся на три части гигантский лайнер. Впоследствии со дна были подняты более тысячи ценных артефактов. Российские глубоководные аппараты «Мир» в 1991 и 1995 годах погружались к «Титанику», а снятое ими видео позже вошло в одноименный фильм Джеймса Кэмерона. Спустя 100 лет после крушения обломки «Титаника» были признаны ЮНЕСКО объектом культурного наследия

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Первый фильм о гибели «Титаника» был снят меньше чем через месяц после крушения. Главную роль в нем сыграла актриса, спасшаяся с корабля. Однако по-настоящему известной катастрофа стала после выхода на экраны одноименного фильма режиссера Джеймса Кэмерона с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях в 1997 году (кадр на фото). Фильм имел колоссальный успех, получил 11 премий «Оскар», в том числе как лучший фильм года, а его рекорд по кассовым сборам удалось побить только спустя 12 лет. Примечательно, что бюджет строительства корабля «Титаник» был значительно меньше бюджета съемок

Первый фильм о гибели «Титаника» был снят меньше чем через месяц после крушения. Главную роль в нем сыграла актриса, спасшаяся с корабля. Однако по-настоящему известной катастрофа стала после выхода на экраны одноименного фильма режиссера Джеймса Кэмерона с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях в 1997 году (кадр на фото). Фильм имел колоссальный успех, получил 11 премий «Оскар», в том числе как лучший фильм года, а его рекорд по кассовым сборам удалось побить только спустя 12 лет. Примечательно, что бюджет строительства корабля «Титаник» был значительно меньше бюджета съемок

Фото: Paramount Pictures

Следующая фотография
1 / 16

31 марта 1909 года на судостроительной верфи «Харлэнд энд Вольф» в Белфасте началась закладка киля «Титаника». Владельцам верфи нужен был громкий знаковый проект, поэтому заказ на строительство самого крупного на тот момент в мире пассажирского лайнера стал для них удачей. Параллельно с «Титаником» на этой же верфи началось строительство корабля «Олимпик», так называемого брата-близнеца «Титаника»

Фото: Wikimedia

14 тыс. рабочих участвовали в строительстве «Титаника», проводя на верфи около 50 часов в неделю и получая за свой труд два фунта еженедельно (около 170 фунтов в нынешних ценах). Для одного только строительства корпуса было изготовлено вручную более 3 млн заклепок. Размеры суперкорабля в то время поражали: его длина составляла 269,1 метра, ширина — 28 метров, высота — 53,3 метра, что сопоставимо с размерами Тауэрского моста в Лондоне

Фото: Library of Congress

На борту «Титаника» находилось четыре ресторана, две парикмахерских, три галереи, две библиотеки, полностью оборудованные гимнастический зал и фотолаборатория, площадка для игры в сквош, а также плавательный бассейн, услугами которого, впрочем, могли воспользоваться только пассажиры первого класса

Фото: R. Welch

В 1898 году, за 14 лет до крушения «Титаника», Морган Роберсон написал роман «Тщетность», действие которого происходит на борту самого большого в мире пассажирского корабля, холодной апрельской ночью столкнувшегося с айсбергом в Атлантическом океане. Вымышленный корабль «Титан» и настоящий лайнер «Титаник» были похожи не только размерами и обстоятельствами гибели, но и оба считались «непотопляемыми»

Фото: Wikimedia

Многие пассажиры лайнера изначально не должны были путешествовать на «Титанике». Из-за разразившейся в то время забастовки шахтеров уголь стал настоящим дефицитом, что в свою очередь поставило под угрозу его первый рейс. Руководство компании «Уайт Стар Лайн», которой принадлежал легендарный корабль, приняло решение отменить запланированные рейсы лайнеров «Океаник» и «Адриатик», а всех пассажиров и запасы угля перенаправить на «Титаник»

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Самый большой якорь корабля весил порядка 20 тонн. Для его транспортировки потребовалось 20 лошадей. Кроме того, на «Титанике» имелось 10 расположенных друг над другом палуб, двойное дно для дополнительной безопасности судна и 16 водонепроницаемых отсеков, что в то время стало настоящим прорывом в области кораблестроительства. При полном ходе лайнер мог разогнаться до 45 км/ч

Фото: Library of Congress

На «Титанике» было 762 каюты, поделенные на три класса. Билет в третий класс, которым путешествовали эмигранты, стоил £7-9. За такую цену 700 человек должны были провести пять суток в грязном душном помещении всего с двумя ванными комнатами. Средняя стоимость билета во второй класс составляла £13. Что касается первого класса, то здесь разброс был колоссальным. Обычное спальное место обходилось в £30, а самая дорогая каюта класса люкс с палубой для личного моциона — в £870

Фото: R. Welch

31 мая 1911 года гигантский лайнер был торжественно спущен на воду со стапеля судостроительной верфи. 1 апреля 1912 года «Титаник» успешно прошел ходовые испытания, а 10 апреля лайнер вышел из Саутгемптона в Нью-Йорк в свой первый и последний рейс

Фото: ITV / REX / Shutterstock / Fotodom

Ученым удалось установить, что 24 июня 1910 года айсберг, ставший причиной гибели «Титаника», откололся от ледника в районе Гренландии в 12 часов 45 минут. Глыба была высотой в 105 метров и весом в 420 тыс. тонн (вес самого «Титаника» составлял 66 тыс. тонн). Спустя 90 лет после гибели лайнера удалось найти фотографию злополучного айсберга, которая была продана на аукционе за £21 тыс. в 2015 году в Великобритании

Фото: Wikimedia

14 апреля 1912 года в 23 часа 40 минут «Титаник» налетел на айсберг в Атлантическом океане. Тем не менее общепринятая версия гибели судна удовлетворяла далеко не всех. Согласно одной из версий, вместо «Титаника», застрахованного на крупную сумму денег, в рейс вышел почти неотличимый от него «Олимпик», годом ранее переживший столкновение с другим кораблем и пришедший в негодность. Однако после ремонта руководство «Уайт Стар Лайн» решило получить гигантскую страховую прибыль и осуществило подмену кораблей. «Лже-Титаник» затонул у берегов Атлантики, а настоящий «Титаник» под именем «Олимпик» продолжал совершать рейсы

Фото: Willy Stoewer / Library of Congress

На борту «Титаника» было 20 шлюпок вместимостью в 1178 человек и 3560 спасательных жилетов. Примечательно, что общее количество мест позволяло спасти всех находившихся на корабле женщин и детей, плюс еще 550 мужчин. Однако из 2224 человек спаслись 711, погибли 1517. Большинство шлюпок оказались заполненными меньше чем на половину

Фото: Library of Congress

Через три с половиной часа после получения сигнала SOS с «Титаника» на место катастрофы прибыл пароход «Карпатия», который взял к себе на борт оставшихся в живых пассажиров. Находившийся в момент крушения недалеко от «Титаника» грузопассажирский лайнер «Калифорния» не смог распознать сигналы бедствия, подаваемые с корабля, а команда легендарного судна не выходила на связь. Если бы «Калифорния» прибыла через несколько минут после затопления «Титаника», то количество выживших было бы несравненно больше

Фото: Library of Congress

Утром 15 апреля 1912 года новость о крушении «Титаника» облетела первые страницы мировых СМИ. Однако большинство версий и догадок катастрофы были основаны на ложной информации и слухах. Многие газеты уверяли, что пострадавших нет, а сам корабль держится на плаву и готовится к отправлению в ближайший порт

Фото: Universal History Archive / UI / REX / Shutterstock / Fotodom

Согласно одной из легенд, раз в шесть лет радисты кораблей ловят сигнал SOS, подаваемый c «Титаника». Странную закономерность обнаружил в архивах коллег экипаж линкора «Теодор Рузвельт» в 1972 году, получивший подобный сигнал. Последний раз сигнал был зафиксирован в 1996 году

Фото: Library of Congress

Обломки затонувшего корабля были обнаружены спустя 73 года после трагедии на глубине 3750 метров. В 1985 году экспедиция Роберта Балларда нашла развалившийся на три части гигантский лайнер. Впоследствии со дна были подняты более тысячи ценных артефактов. Российские глубоководные аппараты «Мир» в 1991 и 1995 годах погружались к «Титанику», а снятое ими видео позже вошло в одноименный фильм Джеймса Кэмерона. Спустя 100 лет после крушения обломки «Титаника» были признаны ЮНЕСКО объектом культурного наследия

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Первый фильм о гибели «Титаника» был снят меньше чем через месяц после крушения. Главную роль в нем сыграла актриса, спасшаяся с корабля. Однако по-настоящему известной катастрофа стала после выхода на экраны одноименного фильма режиссера Джеймса Кэмерона с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях в 1997 году (кадр на фото). Фильм имел колоссальный успех, получил 11 премий «Оскар», в том числе как лучший фильм года, а его рекорд по кассовым сборам удалось побить только спустя 12 лет. Примечательно, что бюджет строительства корабля «Титаник» был значительно меньше бюджета съемок

Фото: Paramount Pictures

Смотреть

Новости компаний Все