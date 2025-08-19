Родина забрала свое

Антикоррупционный иск Генпрокуратуры об изъятии части имущества экс-председателя крайсуда Краснодарского края. возглавлявшему судебную систему Кубани более четверти века Александра Чернова, удовлетворен. Также активы изъяты и у иных лиц, которых правоохранители «связали» с ним. Всего в пользу РФ отошло недвижимости и долей в компаниях на 13 млрд руб. Представители ответчиков, не признавших иск, говорят о многочисленных основаниях для обжалования.

Красногорский городской суд Московской области во вторник удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и иных лиц, которых надзорное ведомство сочло связанными с высокопоставленным в прошлом судейским чиновником. Об этом во вторник со ссылкой на судебное решение сообщил «Ъ».

Иск к господину Чернову был предъявлен по инициативе генпрокурора Игоря Краснова, дело находится на его личном контроле. Надзорное ведомство считает, что Александр Чернов приобретал компании и фактически руководил ими, извлекая доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, хотя его судейский статус запрещал заниматься бизнесом и получать от него доходы. Средства, полученные от незаконного бизнеса, по данным прокуратуры, якобы вкладывались в приобретение дорогостоящей недвижимости, которая использовалась в том числе в коммерческих целях.

Александр Чернов руководил Краснодарским краевым судом с 1994 года, ушел в отставку в конце февраля 2019 года в связи с достижением предельного возраста. Он пытался остаться в судебной системе, претендуя на должность руководителя Четвертого кассационного суда, и даже был рекомендован на должность Высшей квалификационной коллегией судей России. Однако не был утвержден президентским указом. В 2019 году стало известно, что он занял пост заместителя руководителя Российского объединения судей.

Соответчиками господина Чернова стали 14 физических и четыре юридических лица. Среди них — Александр, Любовь и Олеся Митины, Любовь, Светлана и Виталий Новиковы, Семен, Тамара и Татьяна Очкаласовы, Анастасия Рязанская, Вадим Шестопалов. В основном, речь идет о близких господина Чернова и покойного экс-главы Кавказского района края Виталия Очкаласова. Двое из них (Татьяна Очкаласова и Виталий Новиков) являются депутатами Заксобрания Кубани.

Компании-ответчики являются сельхозтоваропроизводителями из Кавказского района — ООО «СХП "Дмитриевское"» (руководитель — Татьяна Очкаласова), владеющие ею в равных долях ООО «Агрофирма "Воздвиженская"» (директором также является Татьяна Очкаласова), ООО «Лосево» (руководитель Семен Очкаласов). Также ответчиком выступил ООО «Бар "Рубин”», учредителей которого связывают с господином Черновым.

Как пишет «Ъ», в казну государства отошло ООО «СХП «Дмитриевское» капитализация которого превышает 3 млрд. руб., ежегодная выручка составляет 725 млн. руб., а валовая прибыль — 117 млн руб. В состав имущественного комплекса общества входят 100 земельных участков (5 тыс. га) совокупной рыночной стоимостью свыше 1,7 млрд руб.

По иску также конфискованы 25 земельных участков (6,8 га), оцениваемых в 3,5 млрд руб., 19 коммерческих зданий (площадью 5 182 кв.м) стоимостью 2,8 млрд руб., 18 офисных помещений (4 606 кв.м) за 2,7 млрд руб., 12 квартир (2 200 кв. м) ценой в 1 млрд руб., 13 машиномест (174 кв. м) — 30 млн руб., говорится в сообщении.

Помимо этого, в доход государства обращены 25% долей в уставном капитале предприятия общественного питания — ООО «Бар «Рубин». Его капитализация составляет 57 млн руб., ежегодная выручка превышает 69 млн руб., а чистая прибыль — 44 млн руб.

Всего в федеральную собственность обращено 87 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 10 млрд руб. Также с ответчиков взыскано 3,1 млрд руб., вырученных от реализации имущества, полученного, по данным правоохранителей, с нарушением антикоррупционных ограничений.

Уточняется, что часть средств в размере 1,2 млрд руб. была обнаружена на счетах ответчиков.

Согласно данным информационно-правовой системы «СПАРК-Интерфакс», сельхозкомпании-ответчики были перерегистрированы в собственность РФ еще в начале июля, до оглашения решения суда. Как разъяснил «Ъ-Кубань» адвокат Александр Якимович, который участвовал в деле в качестве представителя ответчиков, данная перерегистрация произошла на основании июньского решения Кропоткинского горсуда по другому антикоррупционному иску, предъявленному прокуратурой только к членам покойного главы Кавказского района (Семену, Татьяне, Александре и Тамаре Очкаласовым). Тогда в доход РФ отошли 13 компаний — крупных сельскохозяйственных и транспортных предприятий, работающих в нескольких районах Краснодарского края и недвижимости — всего на 5,5 млрд руб. Они были признаны активами, полученными с нарушением норм антикоррупционного законодательства. Решение было обращено к немедленному исполнению в связи с якобы имеющимися у семьи планами по выводу имущества. Сейчас оно обжалуется, и пока в силу не вступило.

В начале июня «Ъ» писал, что представитель господина Чернова в ходе процесса признал факты принадлежности экс-судье некоторого истребуемого имущества, при этом он указал, что это служило способом распределения наследства между родственниками. Представитель ответчика сообщил, что недвижимость приобреталась в плохом техническом состоянии, а часть объектов постепенно возводилась господином Черновым своими силами из некондиционных материалов. Поэтому расходы покрывались его заработной платой. Он высказал готовность передать большую часть спорных объектов государству в связи с «тяжелой ситуацией в стране», пдчкркнув, что это не является признанием иска.

Александр Якимович пояснил «Ъ-Кубань», что ни его доверители, ни господин Чернов, ни компании иск не признали (это сделали лишь некоторые физические лица, относящиеся к числу родственников основного ответчика). При этом он отметил, что пока суд огласил лишь резолютивную часть решения, в которой не указывается, по какому основанию и у кого из ответчиков имущество будет изыматься. Также он сообщил, что пока не до конца ясно, как суд оценил предложение господина Чернова добровольно передать часть имущество в пользу РФ.

«Учитывая известные сторонам доказательства и обстоятельства рассмотрения дела, очевидно, что ответчики, которые не признавали иск, легко найдут многочисленные основания для обжалования»,— заявил он «Ъ-Кубань».

