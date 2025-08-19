В Тырныаузе построили временную дорогу через реку после схода селя

В Кабардино-Балкарии строительство временной дороги через реку Герхожан-Суу после схода селя в Тырныаузе завершено. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава КБР Казбек Коков.

«По новому маршруту открыто двустороннее движение. Дорожники также приступили к ремонту основного моста по федеральной автодороге»,— отметил Коков.

Глава республики добавил, что все дороги Тырныауза очищены от селевых наносов. Продолжается расчистка остальных территорий города.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», сход селя в Тырныаузе произошел в ночь на 22 июля. В результате часть населенного пункта осталась без воды, газа и электричества. Кроме того, того был поврежден мост через реку Баксан, к тому же на объездной дороге рухнула переправа.

Наталья Белоштейн