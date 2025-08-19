В Ярославле возбудят дело по факту неоказания помощи инвалиду-колясочнику

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о неоказании помощи инвалиду-колясочнику водителем автобуса в Ярославле. Об этом сообщает информационный центр СКР.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 17 августа житель города на инвалидной коляске не смог попасть в автобус, так как в этом ему не помог водитель. При этом транспорт оборудован для маломобильных граждан, а водители проходят соответствующее обучение. По словам зампреда областного правительства Романа Душко, «водитель не имел возможности оказать содействие, поскольку пассажир не приблизился к автобусу и не подал соответствующий сигнал».

Помимо возбуждения уголовного дела о нарушении прав инвалида, господин Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах его расследования. Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алла Чижова