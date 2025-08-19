В Ярославле объяснили неоказание помощи инвалиду-колясочнику водителем автобуса

В Ярославле водитель не смог помочь человеку на инвалидной коляске сесть в автобус, так как тот не приблизился к транспорту и не подал соответствующий сигнал. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях появилась публикация следующего содержания: «Хотел сесть в автобус, водитель видел, что я на коляске. Он не стал открывать пандус и игнорировал просьбу внучки. Закрыл двери и уехал». Как пояснил господин Душко, он сразу поручил разобраться в случившемся.

«После изучения записей с камер выяснилось: автобус действительно подъезжал к остановке. Водитель не имел возможности оказать содействие, поскольку пассажир не приблизился к автобусу и не подал соответствующий сигнал. К сожалению, ни сам пассажир, ни его сопровождающая не воспользовались специальной кнопкой вызова, которая есть снаружи и внутри салона»,— написал Роман Душко.

Он подчеркнул, что городской транспорт оборудован для маломобильных граждан, а водители проходят необходимое обучение для оказания помощи. Но для этого водителя нужно своевременно информировать. Также зампред призвал жителей региона помогать людям с ограниченными возможностями.

Алла Чижова